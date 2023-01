Az ukrán kémfőnök elárulta, mikorra győzik le az oroszokat

Egyre mélyebben hajthatnak végre csapásokat az orosz hátország ellen – erről beszélt Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője egy interjúban. Azt is elárulta, hogy Ukrajna nagy offenzívára is készül, és a terveik szerint hónapokon belül beviszik a kegyelemdöfést az orosz hadseregnek.

Budanovval az ABC News készített interjút, amelyben szóba került a csapás, amelyet a dél-oroszországi Szaratov közelében, az Engels légibázisnál hajtottak végre a múlt héten.

Az akcióért Ukrajna hivatalosan nem vállalt felelősséget, és ezt Budanov sem tette meg most, de annyit elismert, hogy „örült” a csapásnak. Hozzátette azt is, hogy előreláthatóan

„EGYRE MÉLYEBBEN ÉS MÉLYEBBEN” TÖRTÉNHETNEK EFFÉLE CSAPÁSOK OROSZORSZÁG TERÜLETÉN.

A hírszerzés vezetője azt is hozzátette, arról, hogy Ukrajnának pontosan milyen felelőssége van ezekben az akciókban, csak a háború lezárulta után tudnak információt adni. Azt viszont leszögezte, hogy a hivatalosan Ukrajnához tartozó területeken (így például a Krímben) bármilyen végrehajtott csapások más lapra tartoznak, mint az oroszországiak, ott ugyanis bármilyen fegyvert bevetnek, amely a rendelkezésükre áll.

A Krím félsziget ukrán terület, a saját területünkön bármilyen fegyvert használhatunk

– mondta erről.

Hullahegyek a Donbaszban

Budanov arról is beszámolt, hogy december végén az oroszok által hetek óta ostromolt Bahmutban tett látogatást. „A katonák megmutattak nekem egy olyan frontszakaszt, ahol a holttestek úgy vannak felhalmozva, mint ahogy a mozifilmekben szoktak lenni.

Több száz holttest rothad a nyílt mezőn, néhol egymásra rakják őket, és ebből építenek falat. Amikor az orosz katonák azon a mezőn támadnak, akkor fedezékként, pajzsként próbálják használni azokat a testeket. De nem sok sikerrel

– mondta Kirilo Budanov.

A katonai hírszerzés vezetője megköszönte az amerikaiak támogatását is, utalva arra, hogy nemrég a Patriot rakétavédelmi rendszerek szállítását is bejelentették.

„Ígérem, hogy [a háború] most már nem tart túl sokáig, és minden amerikai adófizető láthatja, miként használtunk fel minden egyes centet. Együtt megváltoztatjuk a világot” – fogalmazott, hozzátéve azt is, hogy nagyon várják az amerikai gyártmányú Bradley páncélozott harcjárműveket is, amelyek szerintük hamarosan szintén Ukrajnába érkezhetnek, és ha így lesz, akkor szintén nagy segítséget jelenthetnek az ukrán csapatoknak.

Буданов: Україна очікує найближчим часом відправлення американських Bradley.

За його словами, бойові машини піхоти Bradley значно підвищать боєздатність українських підрозділів https://t.co/QEanXPGsTQ pic.twitter.com/dVCh6GV7yp — ✙ Ukraine News UP ✙ (@by_Ukraine) January 4, 2023

Forró lesz a március, tavaszi hadjáratban vinnék be a kegyelemdöfést

Budanov arról is beszélt, hogy várhatóan idén márciusban lesznek a legintenzívebbek a harcok. Ezzel egyrészt arra utalhatott, hogy az ukrán katonai vezetés szerint legkésőbb a tavasz elején megindulhat egy újabb, nagy orosz offenzíva.

Másrészt azt is elismerte, hogy Ukrajna is nagy hadjárat megindítására készül tavasszal.

Újabb területeket szabadítunk fel, és végső vereségeket mérünk az Orosz Föderációra. Ez Ukrajna-szerte, a Krímtől a Donbaszig így lesz

– mondta Budanov, aki szerint az orosz katonaság lejáratta magát az utóbbi hónapokban, és az egyetlen komoly problémát már csak az orosz nukleáris arzenál jelenti – és ezzel a problémával a nemzetközi közösségnek is foglalkoznia kell majd a háború után.

(Borítókép: Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője 2022. szeptember 22-én. Fotó: Gian Marco Benedetto / Anadolu Agency / Getty Images)