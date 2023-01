Magyarországon is érzékelhető volt a horvátországi földrengés

A földrengés epicentruma néhány kilométerre volt Pélmonostortól (Beli Manastir), a rengés fészke pedig tíz kilométeres mélységben helyezkedett el. A földmozgást az egész Drávaszögben, de Magyarországon, Baranyában és a Vajdaságban is érzékelte a lakosság. Károkról nem érkeztek jelentések.

A földrengést Eszéken is észlelték az emberek, akik talajmozgásra ébredtek. A beszámolók szerint tíz másodpercen át rezgett a föld, amibe az ablakok is beleremegtek. Sérültekről és anyagi kárról nem érkeztek hírek – írja a Szabad Magyar Szó.

