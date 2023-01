A tűzszünet kihirdetése után sem hallgattak el a fegyverek Ukrajnában

„Annak ellenére hogy az orosz hadseregcsoport ma, január 6-án moszkvai idő szerint 12 órától betartotta a tűzszünetet, a kijevi rezsim folytatta a lakott területek és az orosz csapatok állásainak lövését” – jelentette ki a szóvivő.

Mint ismert, Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön egyoldalúan 36 órás tűzszünetet rendelt el a fronton az ortodox karácsony alkalmából, amelynek betartására az ukrán felet is felhívta. Volodimir Zelenszkij ukrán államfő elutasította a fegyvernyugvást.

Közölte, hogy az ukrán tüzelőállásokat az orosz megtorló tűz elfojtotta. A helyi hatóságok szerint az ukrán hadsereg a tűzszünet életbelépését követően három alkalommal is lőtte Donyeck lakónegyedeit – írja az MTI.

Volodimir Zelenszkij tanácsadója, Mihajlo Podoljak „primitív és cinikus megtévesztésnek” nevezte az Oroszország által kihirdetett tűzszünetet. Mint írta, az ukránok légiriadót jelentettek az ország egyes részeiről mindössze néhány órával azután, hogy Oroszország tűzszünetet hirdetett. A politikus szerint ez azt bizonyítja, hogy semmit nem lehet elhinni az oroszoknak.

