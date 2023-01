Látványos vulkánkitörés volt Hawaii-on

Mint megírtuk, tavaly novemberben végén – több évtized után először – tört ki a Mauna Loa nevű vulkán, és már arról is látványos felvételek készültek.

Most egy másik vulkán, a Mauna Loával szomszédos Kilauea is kitört. A hawaii-on működő vulkánmegfigyelő állomás észlelte a kitörést a webkamerás felvételeken, és emelték is a készültséget ezzel összefüggésben.

Ugyanakkor azt is közölték, hogy

a kitörés egyelőre csak a vulkán kráterjén belül játszódik le, így a környékbeli községek nincsenek veszélyben.

A Kilauea általánosságban is az aktívabbak tűzhányók közé tartozik: 2021 szeptembere óta a tavaly december volt az első olyan hónap, amikor egyáltalán nem volt semmilyen kitörése a CNN szerint. Az egyik legdurvább kitörése néhány éve, 2018-ban volt: akkor több ház száz semmisült meg, és a tűzhányó környékét teljesen ki kellett űríteni.