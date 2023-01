Meghalt a világ egyik legjobb szörföse

A 47 éves veterán hullámlovas – aki egy 2016-os szörfös dokumentumfilmben, a Mad Dogsban is szerepelt – a szörfösök paradicsomában, a portugáliai Nazaré-ároknál gyakorolt csütörtökön (a település többek közt onnan is ismert, hogy 2020 októberében Sebastian Steudtner német szörfös ott állított be Guinness-rekordot azzal, hogy meglovagolta a világ legnagyobb, 26,2 méter magas hullámát).

A The Guardian szerint Freire a gyakorlás közben leesett a deszkájáról, és már csak a parton találták meg a testét. Többször is megpróbálták újraéleszteni, de nem jártak sikerrel. Az elhunyt szörfösről sporttársai, tisztelői közül sokan megemlékeztek a közösségi médiában.

Nazaréban egy tenger alatti árok található, amely 5 kilométer mély és 170 kilométer hosszú, és emiatt a helyszín különösen alkalmas a szörfözésre. A Nazaré-árkot a 2010-es évek elején Garett McNamara amerikai szörfös tette ismertté és népszerűvé a hullámlovasok között. Azóta több, a mostanihoz hasonló baleset is történt ott az elmúlt években, de eddig egyik sem volt halálos.

A helyszíni beszámolók szerint csütörtökön nem voltak veszélyesek az időjárási viszonyok, tehát nem ez okozta a tragédiát.

(Borítókép: A portugáliai Nazaré-árok 2022. februárban. Képünk illusztráció! Fotó: Octavio Passos / Getty Images)