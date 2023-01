Elon Musk az éves magyar GDP-nél is többet bukott

A második helyen vetette meg lábát Elon Musk a Bloomberg dollármilliárdosainak indexén: most éppen 126 milliárd dollárra becsülik a vagyonát, de hol van ez a 2021 novemberében jegyzett csúcshoz képest, amikor nettó vagyonát még 340 milliárd dollárra taksálták?

A 126 milliárd dollár persze nem elvetendő, ennél azonban sokkal nagyobbat bukott a Tesla, a SpaceX és egyelőre a Twitter vezérigazgatója.

Musk veszteségének mértékét mutatja, hogy a magyar GDP tavalyelőtt, 2021-ben nem érte el a 182 milliárd dollárt, a tavalyi adatok pedig egyelőre nem ismeretesek.

A vállalkozó vagyona ezzel szemben 13 hónap alatt 214 milliárd dollárral, mai árfolyamon kimondhatatlanul sokkal, 79 billió 800 milliárd forinttal csökkent.

Noha alig egy hónapja Musk rövid időre megelőzte, ma ismét a francia Bernard Arnault a világ legtehetősebb embere, aki a luxusmárkákat tömörítő, a Dior többségi tulajdonába tartozó, egyebek között a Louis Vuittont, a Moët & Chandont és a Hennessyt magában foglaló LVMH-csoport vezetője.

Elon Musk pénzügyi bukásához hasonló példa még nem akadt a történelemben.

Vagyonának tetemes részét a Tesla-kötvények képezik, amelyek tavaly nagyot zakóztak, és egy év alatt 65 százalékot vesztettek az értékükből – emlékeztet a CNN.

A Tesla iránti kereslet azután gyengült, hogy fokozódott a verseny az elektromos autók piacán, amelyből egyre nagyobb szeleteket követelnek maguknak a hagyományos autógyártók.

Az amerikai vállalat nem teljesítette növekedési céljait, sőt Kínában csökkentette a gyártást. A minap bejelentett negyedik negyedéves leszállításai kisebbek a Wall Street előzetes becsléseinél.

A Tesla az év végén kétségbeesetten próbált megszabadulni raktárkészletétől. Miközben más autókra hosszú hónapokat kell várni, a Tesla az év vége előtt először 3750 dolláros kedvezménnyel kínálta a parkolókban porosodó autóit, majd a kedvezményt december utolsó két hetében megduplázta, és 7500 dollárral, 2,8 millió forinttal adta olcsóbban villanyautóit.

A piaci elemzők már régóta megalapozatlannak tartják a tavaly év eleji értékelést, amely a Teslát még ezermilliárd dolláros cégre becsülte.

A csúcson a Tesla többet ért, mint a világ 12 legnagyobb autógyártója együttvéve, holott értékesítése a többiekének csak a töredékét képezte.

A Tesla az évet 386 milliárd dolláron zárta, ami még mindig jóval több, mint autógyártó riválisaié – ugyanakkor jóval kevesebb, mint a technológiai titánok, az Apple, a Microsoft, a Google és az Amazon értéke.

A Twitter sok huzavona utáni, 44 milliárd dolláros megvásárlása nem tett jót sem a Tesla-részvényeknek, sem Musk személyes vagyonának. A Tesla fő részvényeseként 23 milliárd dollár értékben adott el értékpapírokat azok után, hogy először áprilisban érdeklődést mutatott a Twitter iránt.

Állandó twitterezése és egyre kiszámíthatatlanabb viselkedése – kivált, miután átvette a Twitter vezérigazgatói posztját is – feldühítette a Tesla befektetőit. Ők azt várják el, hogy Musk CEO-ként több figyelmet fordítson a lényegesen nagyobb és értékesebb vállalatára.

Must azzal védekezett, hogy állítása szerint nem hagyott ki egyetlen fontos Tesla-értekezletet sem, amióta átvette a Twitter irányítását is.

Karácsony előtt követőit kérdezte meg, mondjon-e le tisztségéről, majd a meggyőző eredmények láttán belengette távozását, amint talál egy „bolondot”, aki átveszi a helyét.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.