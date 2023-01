Kannástól özönlenek külföldre benzint vásárolni a magyarok

A horvát köztévé számolt be egy riportban arról, hogy a benzinárstop december eleji feloldása óta ellepték a határ menti benzinkutakat a magyar vásárlók.

Az már a benzinárstop feloldásakor is kiderült, hogy külföldön jellemzően olcsóbban lehet tankolni az ársapka megszűnése után.

Ezt használja ki most a magyarok egy része (többségében vélhetően azok, akik a határ közelében élnek). A horvát köztévé szerint a drávaszabolcsi határátkelőtől délre található Alsómiholjácon (Donji Miholjac) nagy sorok alakultak ki szombaton,

és szinte az összes autó Magyarországról érkezett.

A riport szerint a magyarok nemcsak az autójukat tankolják tele, hanem olajoskannákat is visznek magukkal, és azokat is teletöltik. Az egyik, Pécsről érkezett vásárló nyilatkozott is a horvát riportereknek, és azt mondta: a magas magyarországi üzemanyagárak miatt körülbelül 50 eurónak (kicsivel kevesebb mint 20000 forint) megfelelő pénzt spórol meg azzal, hogy Alsómiholjácra jár tankolni.

Minden háromliternyi megvásárolt üzemanyag után majdnem egy eurót tudok megspórolni

– ezt már egy másik pécsi lakos mondta ugyanerről.

Nem csak üzemanyagot vesznek Horvátországban

A horvát köztévé riportjában azt is megjegyezték, hogy a magyarok nemcsak üzemanyagot vásárolnak Alsómiholjácon, hanem a szupermarketekben is sok mindent vesznek: többek közt zöldségeket, húst, valamint háztartási termékeket (vécépapírt, mosópor, öblítőt), amelyekhez mind-mind sokkal olcsóbban jutnak hozzá. Ez utóbbi érdekes, mert tavaly év elején még ennek az ellenkezőjét lehetett látni nemcsak az üzemanyagnál, hanem más lakossági termékeknél is.

A hírműsorban azt is megjegyezték, hogy ebben sokat segít az, hogy január 1-jétől Horvátország csatlakozott a schengeni övezethez, és ezáltal sokkal könnyebb átjutni a határon. A horvát riporterek át is jöttek a határon Harkányba, ahol most – állításuk szerint – egy darab horvát rendszámú autót sem találtak, holott korábban, az 1990-es és 2000-es években nagyon sokan jártak oda vásárolni Horvátországból.

A horvátok tömeges magyarországi vásárlásának aranykora rég lezárult

– jegyezték meg a riportban, majd utaltak arra, hogy ma már csak legfeljebb sört, néhány üdítőitalt és hústerméket, valamint ruhákat éri meg nekik Magyarországon megvásárolni.

Emiatt a horvátok inkább más szomszédos országokba mennek át a „shoppingturizmus” jegyében – például Bosznia-Hercegovinába és Szerbiába, ahol sokkal alacsonyabb árakat találnak.

(Borítókép: Oliver Bunic / Bloomberg / Getty Images)