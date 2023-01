Nem példa nélküli, ami Amerikában történt

A kaliforniai republikánus képviselőnek a hízelgés, a fenyegetés és a bökdösés elegyével sikerült meggyőznie húsz párttársát, hogy támogatásukról biztosítsák – vagy legalábbis ne gáncsolják feltűnően és határozottan jelölését. Néhány dacos republikánust nem volt könnyű megdolgozni – állapította meg a BBC.

McCarthynak olyan kulcsfontosságú engedményeket kellett tennie, amelyek saját hatalmát korlátozzák, ugyanakkor növelik a republikánus párton belüli konzervatívok befolyását a képviselőházban.

A republikánus szélsőjobb belső ellenzék egyik legfontosabb követelése az volt, hogy akár egyetlen törvényhozó is szavazást kezdeményezhessen a házelnök elmozdításáról. A felmentési indítvány újabb szavazások lavináját indíthatja el a Házban, ráadásul pallosként lebeghet McCarthy feje fölött mindaddig, amíg ő irányítja a törvényhozás munkáját.

Noha a rebellisek ígéretet tettek, hogy nem élnek vissza a kiváltsággal, McCarthy tekintélyén csorba esett.

A tizennegyedik fordulóban például nem átallotta személyesen felkeresni Matt Gaetzet, a lázadók hangadóját, hogy felkérje: adja már be a derekát.

Egykor az indítványokat a törvényhozók terjesztették be. Azt követően egy bizottság elé kerültek felülvizsgálatra és átdolgozásra, majd a kongresszus tárgyalt róluk, ahol további csiszolás után végül szavazásra bocsátották őket.

Manapság a dolgok gyakran nem így működnek. A hatalmas kiadásokkal járó törvényjavaslatokat zárt ajtók mögött tárgyalják, és rövid időn belül, szinte vita nélkül fogadják el.

A korábbi rend jobbára azért szűnt meg, mert a törvényalkotás, kivált a mai pártmegosztottság mellett, rögös folyamat. Jóllehet a hagyományos játékszabályokhoz való visszatérés nemes cél, McCarthynak nehéz lesz betartania ígéretét.

A múlt heti vita hevében egyébként egy alabamai képviselő is rebellis párttársára támadt a döntés elodázása miatt, mire egy másik képviselő próbálta csillapítani.

As tensions boiled over on the House floor during the speaker votes, Republican Mike Rogers of Alabama started to charge toward Matt Gaetz before Richard Hudson physically pulled him back.



Full coverage:https://t.co/rT1rrJ7Ayy pic.twitter.com/klMbHN02iV