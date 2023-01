Kim Dzsongun depressziós, leissza magát és sírva fakad

Több forrás is arról számolt be, hogy az északi-koreai diktátor rossz egészségügyi állapotban van, és a depresszió, valamint az úgynevezett az életközépi válság jeleit látják rajta.

A The Telegraph cikkében felidézték, hogy korábban Kim Dzsongun már többször eltűnt hosszabb időre a nyilvánosság elől, és gyakran beindultak a találgatások arról, hogy milyen egészségügyi állapotban lehet.

Egyes források szerint az észak-koreai diktátornak valóban voltak kisebb egészségügyi problémái, fizikai és lelki értelemben egyaránt. Peter Ward, a Szöuli Egyetem kutatója azt mondta, hogy Kim Dzsongun

valószínűleg most sokkal inkább átérzi a saját halandóságát, mint három évvel ezelőtt.

Erre utalhat az is, hogy 2021 nyarán létrehoztak egy helyettesi pozíciót. Ezt húga, Kim Jodzsong tölti be, akiről azt feltételezik, hogy akár az utódja is lehet.

Peter Ward szerint Kim Dzsongun 2022-ben a koronavírust is elkaphatta, miután a vírus gyorsan terjedni kezdett az országban.

Beütött az életközépi válság

Jobb híján életközépi válságnak szokták fordítani a midlife crisist. A jelenség 35 és 50 éves kor között szokott jelentkezni, és a The Telegraph szerint most ebben szenvedhet Kim Dzsongun is.

A brit lap azt írta, hogy az észak-koreai diktátor túlsúlyos, láncdohányos, és az alkoholt sem veti meg (rendszerint röviditalokat és drága francia bort fogyaszt). Feleségei és orvosai pedig hiába figyelmeztetik arra, hogy jobban oda kellene figyelnie az egészségére.

Csoj Dzsinvúk, a Szöuli Egyetem kutatója szerint mindez még kiegészül egy erős depresszióval is.

Úgy hallottam, hogy rengeteget iszik, majd utána elsírja magát. Nagyon magányos, és nagyon nagy rajta nyomás

– mondta a kutató a The Telegraphnak.

A lap Kim Dzsongun lehetséges örököseként említette még lányát, a tízéves Kim Dzsuét is, aki napjainkban szintén egyre többet szerepel a nyilvánosság előtt.

