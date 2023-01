Moszkva készen állhat a menekülésre, elhagyhatják a Krímet

Az Institute for the Study of War (ISW) katonai elemzői arról írnak, hogy az orosz védelmi minisztériumot bírálat érte, amiért hamis állítást terjesztett a kramatorszki megtorló hadműveletről.

Az orosz védelmi minisztérium január 8-án arról tett bejelentést, hogy az orosz erők megtorló hadműveletet hajtottak végre december 31-én Makijivkában, amelyben az orosz parancsnokság hibái és a rossz bevetési gyakorlat miatt 400 mozgósított katona életét vesztette.

Amint arra az ISW felhívja a figyelmet, az orosz védelmi minisztérium hamisan állította azt, hogy a megtorló csapás az ukrán csapatok több ideiglenes bevetési pontjára irányult Kramatorszkban, aminek következtében több mint 600 ukrán katona vesztette életét.

Ezt a kijelentést több külföldi újságíró és az ukrán fegyveres erők is cáfolták. Több orosz katonai blogger is felhívta rá a figyelmet, hogy az Orosz Föderáció védelmi minisztériuma gyakran közöl valótlan állításokat.