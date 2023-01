Titkosított iratokat találtak Joe Biden korábbi irodájában

Az elnök különleges jogtanácsosa elmondta, hogy „kisszámú minősített megjelölésű dokumentumról van szó”, amiket az elnök jogi képviselői találtak meg, amikor kiürítették a Penn Biden Centerben található irodákat, amelyeket Joe Biden alelnöksége után használt mintegy két éven át, amikor a Pennsylvaniai Egyetemen 2017 és 2019 között tiszteletbeli professzor volt.

Merrick Garland igazságügyi miniszter felkérte a chicagói államügyészt, hogy vizsgálja ki az ügyet − mondta a CNN-nek egy, az ügyet ismerő forrás, és a kongresszusi republikánusok is lecsaptak a témára.

− mondta egy másik forrás a csatornának. Nem világos, hogy a dokumentumok mire vonatkoznak, vagy hogy miért kerültek Biden privát irodájába. A szövetségi tisztségviselőknek a törvény szerint le kell mondaniuk a hivatalos dokumentumokról és titkos iratokról, amikor kormányzati szolgálatuk véget ér.

A dokumentumokat egy zárt szekrényben találták meg november 2-án − közölte Richard Sauber jogtanácsos, aki hozzátette, hogy a megtalálást követően rögtön értesítették a Fehér Házat, és az iratokat a következő napon átszállították az Egyesült Államok nemzeti levéltárába (NARA).

Az elnöki jogtanácsos azt is közölte, hogy november eleje óta az elnök személyi jogászai együttműködnek a levéltárral és az igazságügyi minisztériummal annak érdekében, hogy megállapítsák, a 2017 januárjáig tartó Obama–Biden-adminisztráció minden irata az előírás szerint a levéltár birtokában van-e.

A minősített anyagok között volt néhány szigorúan titkos fájl, amelyek az „érzékeny bizalmas információk”, vagyis SCI megjelölést viselték, amelyet a hírszerzési forrásokból származó, rendkívül érzékeny információkra használnak.

A chicagói államügyész, John Lausch Jr. megkezdte a nyomozást az ügyben. Lausch egyike volt azon kevés, a Trump-korszakban kinevezett államügyésznek, akiket Biden beiktatása után nem kértek fel a lemondásra. Trump 2017-ben nevezte ki, és a szenátus egyhangúlag megerősítette a kinevezést. Illinois állam két demokrata szenátora 2021-ben azt mondta, hogy azt szeretnék, ha Lausch maradna vezetői posztján, „lezárja az érzékeny vizsgálatokat”, bár azt nem árulták el, hogy min dolgozik.

Az iratok felfedezésére akkor került sor, amikor Jack Smith különleges ügyész vizsgálatot folytatott Donald Trump volt elnök ellen a floridai Mar-a-Lagó-i üdülőhelyén talált titkos iratok kezelése miatt. A szövetségi nyomozók legalább 325 titkos dokumentumot foglaltak le Trumptól a vizsgálatban.

A republikánusok máris kérdéseket tettek fel Bidennek.

Biden elnök nagyon kritikusan nyilatkozott arról, hogy Trump elnök tévedésből titkos dokumentumokat vitt a rezidenciájára vagy bárhová, és most úgy tűnik, hogy ő is ugyanezt tehette. Milyen ironikus

− mondta James Comer, Kentucky állam képviselője, aki a Képviselőház felügyeleti bizottságának tagja lesz.

Comer rámutatott, hogy a Nemzeti Levéltár az ő bizottságának felügyeleti jogkörébe tartozik, de elmondta, hogy amikor ők, amíg kisebbségben voltak, elküldték a NARA-nak a korábbi Trumppal kapcsolatos kérdéseket, a NARA az Igazságügyi Minisztériumhoz irányította a republikánusokat.

Talán most válaszolnak a kérdéseinkre, mert ez két elnököt érint

− mondta Comer, hozzátéve, hogy még a héten további információkat tervez kérni a levéltáraktól.

Kevin McCarthy képviselőházi elnök nem mondta el, hogy szerinte a republikánus többségű, újonnan megalakult kongresszusnak vizsgálatot kellene-e indítania Biden ellen, de azt mondta, hogy a Trump ellen indított ügyet a politika vezérelte.

Ők jóval régebb óta dolgoznak − mondta McCarthy Biden csapatáról.

− tette hozzá.

A Trump-botrány mindenesetre jelentősen különbözik a jelenlegi helyzettől.

Biden ügyvédjei szerint ők átadták a titkosított anyagokat, és azonnal értesítették a NARA-t, amint felfedezték őket. Trump esetében a NARA jött rá, hogy kulcsfontosságú iratok hiányoznak, és a Nemzeti Levéltár tisztviselői alkudoztak Trump csapatával a kormányzati dokumentumok visszaszolgáltatásáról.

Trump végül 15 doboznyi anyagot adott vissza a NARA-nak. A szövetségi nyomozók azonban később joggal gyanították, hogy még mindig további tucatnyi titkos aktát tart magánál. Ezért az igazságügyi minisztérium ügyészei esküdtszéki idézést szereztek, később pedig bírói engedélyt kaptak az ingatlan átkutatására.

Amióta az FBI augusztusban átkutatta Mar-a-Lagót, ahol további tucatnyi titkos aktát találtak, Trump komoly és alaptalan állításokat terjesztett arról, hogy elődjei is rosszul bántak a kormányzati iratokkal. A Biden privát irodájában előkerült titkos iratokról szóló hírek minden bizonnyal újabb táptalajt adnak Trumpnak, aki már bejelentette 2024-es elnökjelöltségét.

Saját Truth Social közösségi oldalán Trump azt írta, hogy

mikor fog az FBI razziát tartani Joe Biden számos ingatlanában, talán még a Fehér Házban is? Ezeknek a dokumentumoknak a minősítését biztosan nem oldották fel.

Biden akkor bírálta Trumpot, amikor meglátta az FBI által készített fényképet, amelyen a Trump birtokán tavaly nyáron talált dokumentumok tömkelege látható.

A CNN munkatársa és Adam Kinzinger volt republikánus képviselő, aki a Capitolium ostromát vizsgáló képviselőházi különbizottságban szolgált, hétfőn azt mondta, hogy a vizsgálat elfújhat némi politikai ellenszelet Trumpról.

Az egyetlen dolog, amire most szüksége van a volt elnöknek, hogy kétségeket tudjon támasztani, és azt mondja: nézd, ez is megtörtént. Tehát politikai szempontból ez valószínűleg elég kellemetlen. Nemcsak az elnök számára, hanem valóban az igazságszolgáltatás politikai rendszeren belül történő megvalósításának gondolata szempontjából is