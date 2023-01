Kedden és szerdán Skóciában is sztrájkolnak a tanárok

A skót tanárok már december közepén bejelentették, hogy összefognak: az általános iskolákban, valamint az előkészítő és speciális intézményekben tanítók kedden, a középiskolai tanárok pedig szerdán sztrájkolnak ismét. November végén, december elején ugyanis már voltak munkabeszüntetések. A skót kormány korábban a pályakezdőknek 6,86 százalékos, a már pályán lévőknek pedig 5 százalékos fizetésemelést ajánlott, a tanári szakszervezetek azonban visszautasították ezt, szerintük „megalázó és kiábrándító” javaslattal állt elő a kabinet. A helyi érdekképviseleti szervek ekkor legalább 10 százalékos béremelést követeltek.

Az oktatási minisztérium szerint ilyen mértékű fizetésemelés jelenleg nem megoldható, mert egyszerűen nem fér bele az állami költségvetésbe. A szakszervezetek erre a válaszra nemhogy visszavettek a követeléseikből, hanem

– írja a The Scotsman.

– fogalmazott Mike Corbett, az egyik szakszervezet képviselője.

Skóciában kedden egész nap zárva voltak az általános iskolák, mivel a szakszervezetek és a kormány közötti hétfői tárgyalások eredménytelenül értek véget. Shirley-Anne Somerville oktatási miniszter a BBC Good Morning Scotland című műsorában azt mondta, hogy a hétfői egyeztetés ugyan „konstruktív” volt, a szakszervezetek fizetési követeléseit viszont „megfizethetetlennek” nevezte. Arra a kérdésre, hogy várható-e új ajánlat a minisztériumtól a hét vége előtt, Somerville azt mondta: „Folytatjuk a megbeszéléseket a szakszervezetekkel.”

Hozzátette: „Nagyon igyekszünk, hogy tisztességes és megfizethető ajánlattal tudjunk előállni, de sajnos elég távol állnak egymástól az elképzeléseink.”

Andrea Bradley, az egyik szakszervezet főtitkára azt nyilatkozta: reméli, hogy a hét végén újabb tárgyalásokra kerülhet sor, és bizakodik, hogy kapnak egy jobb ajánlatot. „A sztrájknak csak a skót kormány vethet véget azzal, hogy megemeli a tanárok fizetését a kéréseinknek megfelelően” – tette hozzá.

Amanda Murray, az egyik aberdeeni iskola tanára azt mondta a BBC-nek, hogy nagyon frusztráló, hogy ideáig jutottak, mert a fizetési megbeszélések majdnem egy éve, már 2022 februárjában kezdődtek.

– nyilatkozta a pedagógus.

Mint arról korábban beszámoltunk, január 2-án vette kezdetét a Tudásmenet az oktatásért című esemény, amelynek keretein belül a magyar pedagógus-szakszervezetek képviselői és támogatóik hat nap alatt összesen 180 kilométert tettek meg, hogy ily módon hívják fel a figyelmet a hazai iskolák helyzetére. Az akció a budapesti Kölcsey gimnáziumban ért véget. A sztrájk január 23-án folytatódik.

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke az InfoRádióban azt mondta: a Tudásmenet elérte a célját. Szembesültek a vidéken létező problémákkal, ugyanis megtudták, milyen nagyarányú ott a félelem, és hogy mennyire távol vannak a munkáltatók a munkavállalói rétegtől. Úgy véli, a kistelepülési, kisvárosi pedagógusok rendkívül kiszolgáltatott helyzetben vannak.

Hihetetlenül félnek akkor is, amikor nem állami fenntartású az intézmény; a polgármestertől. Van, akinek önkormányzati beszállító a férje, és ezért nem mer tiltakozni, van, aki attól is fél, hogy a NAV megjelenik a közvetlen hozzátartozójánál, ha mellénk áll. Másrészről pedig nagyon felkészületlenek a kollégáink a munkavállalói érdekekből, és olyan szerződéseket is aláírnak, amelyek teljesen kiszolgáltatják őket