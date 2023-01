Joe Bident nagyon meglepte, amit az irodájában találtak

A Fehér Ház hétfőn közölte, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium több „minősített jelzéssel” ellátott dokumentumot vizsgál, amelyeket Joe Biden elnök még hivatali idejét megelőzően használt irodájában találtak novemberben.

Joe Biden a mexikói és kanadai vezetőkkel tartott közös sajtótájékoztatón elmondta, hogy komolyan veszi a titkos dokumentumokat. Azt mondta, nem tudja, hogy mi volt a dokumentumokban.

Teljes mértékben együttműködünk a felülvizsgálatban, amely remélem, hamarosan befejeződik

– mondta Biden.

A minősített anyagok között volt néhány szigorúan titkos fájl, amelyek az „érzékeny bizalmas információk”, vagyis SCI megjelölést viselték, amelyet a hírszerzési forrásokból származó, rendkívül érzékeny információkra használnak. A CNN arról számolt be, hogy a titkosított dokumentumok között olyan amerikai hírszerzési feljegyzések és tájékoztatási anyagok vannak, amelyek többek között Ukrajnával, Iránnal és az Egyesült Királysággal kapcsolatos témákkal foglalkoztak.

A felfedezésről tájékoztatták az amerikai nemzeti levéltárat, átadták az anyagokat, és közölték, hogy együttműködnek a levéltárral és az igazságügyi minisztériummal. Joe Biden 2017 közepétől – miután lejárt alelnöki megbízatása Barack Obama elnöksége alatt – egészen 2020-as elnökválasztási kampányának kezdetéig rendszeresen használta az agytröszt irodahelyiségét.

Mi a különbség Trump és Biden között?

A demokrata párti Biden a republikánusok bírálatával szembesült, mivel az általa vezetett igazságügyi minisztérium tavaly vizsgálatot indított a republikánus Donald Trump volt elnök floridai Palm Beach-en lévő Mar-a-Lago klubjában felfedezett titkos dokumentumok kezelése ügyében.

Az ügyek több szempontból is különböznek egymástól. A The Washington Post és a The Guardian is arra utalt, próbálnak párhuzamot vonni a Trump elleni üggyel, de ez teljesen más: a Biden-dokumentumok körülményei is jelentősen eltérnek a Trumptól lefoglalt anyagokhoz képest.

Úgy tűnik, Biden nem tartott meg olyan nagy mennyiségű titkos anyagot, amely alátámasztaná a visszaélésre való következtetést,

vagy ellenállt volna a dokumentumok visszaszolgáltatásának a kormány számára.

Donald Trump a Fehér Házból való távozása után több mint egy éven át több ezer kormányzati iratot – amelyek közül néhány százat minősítettként jelöltek meg – tartott floridai rezidenciáján, és azokat a Nemzeti Levéltár számos kérése ellenére sem adta vissza azonnal vagy önként. Amikor Trump végül 2022 januárjában átadott 15 doboznyi iratot, a levéltár felfedezte, hogy több mint százat titkosítottként jelöltek meg. Később az ügyet az igazságügyi minisztériumhoz utalta.

(Borítókép: Kevin Dietsch / Getty Images)