A képeken látszik, hogy az autók sorban állnak a létesítmények mellett kiépített vadonatúj parkolókban. Kína nemrégiben eltávolodott a vírussal összefüggő szigorú egészségügyi politikával, amely tömeges zavargásokat váltott ki, miután több mint két évig szigorúan ellenőrizték a polgárok magánéletét.

A műholdas képek összhangban vannak a CNN értesüléseivel és a közösségi médiában megosztott beszámolókkal a ravatalozók és krematóriumok túlzsúfoltságáról.

CNN: "Satellite images capture crowding at China’s crematoriums and funeral homes as Covid surge continues"



"..the country continues its battle with an unprecedented wave of Covid-19 infections following its dismantling of severe pandemic restrictions"https://t.co/4e09noI6Pd