Élesedik a helyzet, Zelenszkij összehívta a haditanácsot

A Nyugat egy sor olyan fegyvert küldött most Ukrajnába, amelyeket korábban túl provokatívnak tekintettek a háború eszkalációja szempontjából. Úgy tűnik, hogy a tankok lesznek a következők. Mivel egy új orosz offenzíva várható, a tisztviselők úgy látják, hogy sürgősen meg kell változtatni az erőegyensúlyt − írta meg a The New York Times.

A nyugati tisztviselők egyre inkább attól tartanak, hogy Ukrajnának csak egy szűk időablak áll rendelkezésére, hogy felkészüljön egy várható tavaszi orosz offenzívára, és gyorsan lépnek, hogy olyan kifinomult fegyvereket adjanak az ukránoknak, amelyeket korábban nem voltak hajlandóak elküldeni, nehogy a lépést Moszkva provokációnak értékelje, és ez eszkalációhoz vezessen.

Az elmúlt hetekben egyik tabu a másik után dőlt le, kezdve azzal, hogy az Egyesült Államok december végén megállapodott egy Patriot légvédelmi rendszer küldéséről.

Ezt követte a múlt héten egy német kötelezettségvállalás egy Patriot rakétaüteg biztosítására, majd órákon belül Franciaország, Németország és az Egyesült Államok ígéretet tett arra, hogy első ízben páncélozott harcjárműveket küldenek Ukrajna harctereire.

Most úgy tűnik, hogy modern nyugati harckocsik is felkerülnek az Ukrajnának küldött fegyverek egyre növekvő listájára, ahogy az Egyesült Államok és szövetségesei egyre nagyobb kockázatot vállalnak Ukrajna védelmében.