Örülhetnek a síelők, érkezik a hó az Alpokba

A síelők nagy örömére jövő héten az egész Alpokban havazni fog egy mediterrán ciklonnak köszönhetően. Ausztriában Villach, Kreischberg, Hochkar és Semmering térségében is felfrissülnek a pályák, és a a hét második felében már a hőmérők is igazi téli értékeket mutatnak majd.

Január elején téli melegrekordok dőltek meg, ugyanis soha nem volt még ilyen meleg január Európában. Svájcban 20 fokot mértek, ami miatt nemcsak az országban, hanem az Alpok számos sípályájáról is eltűnt a hó. A síelők legnagyobb fájdalmára több alpesi és balkáni országban, de Lengyelországban és Ausztriában is bezártak a pályák, mert az összes hó elolvadt.

Most azonban fordulat következik: a következő héten több hullámban jöhet havazás az Alpokban, és a hét második felében már a hőmérők is igazi téli értékeket mutatnak majd. A sielok.hu beszámolója szerint az osztrák-szlovén-olasz hármashatáron már napok óta készülődik egy kiadós havazás. Várhatóan a hegyekben, és a települések magasságában is esni fog a hó.

Az első kiadósabb csapadék vasárnapról hétfőre virradóra érkezhet meg, amely egy mediterrán ciklonnak köszönhető. Ausztria egyes részein akár 40 centiméter hó is hullhat, a hegyekben pedig még ennél is több.

Villach városára szerdáig 50 centiméter friss havat hozhatnak a folytatódó havazások. Emellett Kreischbergen, Hochkaron és Semmeringen is felfrissülnek a pályák.

Szlovéniában ugyancsak nagy havazás várható, a Júliai-Alpokban fél méter felett áll meg majd a friss hó mennyisége. Továbbá a francia, svájci, olasz, és a német sípályákra készülők is örülhetnek, ugyanis az egész Alpokban havazni fog a következő héten. Emiatt azonban néhány völgyben mínusz 10 foknál is hidegebb lehet majd.

