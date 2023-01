Meghalt az autóipar legendás alakja

Carl Hahn az 1980-as években a Volkswagen-csoport nemzetközi terjeszkedését koordinálta. Az idős férfi álmában halt meg wolfsburgi otthonában – közölte jótékonysági alapítványának szóvivője.

Carl Hahn 1926-ban született a kelet-németországi Chemnitzben, és a berni egyetemen szerzett doktori címet. A VW-hez 1954-ben csatlakozott, és 1982-ben lett a vállalat vezetője. Hivatali ideje alatt a Volkswagen többek között gyárakat épített Kínában, felvásárolta a Seatot Spanyolországban és a Skodát Csehországban.

It is with great dismay that we have received the news of the death of Volkswagen pioneer Carl Hahn: pic.twitter.com/eVGWiAjMrb