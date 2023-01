Hat ember meghalt egy kaliforniai lövöldözésben

Helyi idő szerint hétfő hajnali fél négykor több bejelentés érkezett a rendőrséghez arról, hogy lövéseket hallottak egy lakóépület környékén Goshenben, a kaliforniai Visaliától keletre – írja a Reuters.

A lap beszámolója szerint a hatóságok két halottra bukkantak az utcán, egy harmadik, végzetesen megsebesített emberre pedig a ház bejáratánál találtak rá. Az épületben további három áldozatra leltek, köztük egy férfira, aki a hatóságok kiérkezésekor még életben volt, de később meghalt a kórházban.

Mike Boudreaux a Tulare megyei seriff elmondta, hogy a gyanú szerint két ember követhette el a gyilkosságokat, de az ügyben letartóztatás még nem történt. A rendőrség gyanúja szerint nem egy véletlenszerűen elkövetett bűncselekményről van szó, sokkal inkább úgy vélik, hogy a család célzott támadás áldozata volt.

A tisztviselő arról is beszámolt, hogy a támadás bűnbandákhoz is köthető, és az ügyben kábítószerrel való visszaélés miatt is indulhat nyomozás. Hozzátette, hogy a rendőrség a múlt héten házkutatást tartott a lövöldözésben érintett háznál.