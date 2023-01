Lezárták a kincsvadászok elől a holland falut, mert mindenki a náci kincset kereste

A dolog mostanra odáig fajult, hogy a BBC helyi riportja szerint gyakorlatilag kitiltották a fémdetektoros keresőket a faluból. A felháborodott helyiek mindenféle kincsvadászatot kirekesztenének a településről.

Annak idején a falu békés, nyugodt környezete miatt költöztem ide. Ma már az egész világ tud rólunk és mindenki itt hemzseg"

– panaszolja Sander, az egyik feldúlt helybéli. A kincskeresők bekopognak a falubeliekhez és útba igazítást kérnek a kincs feltételezett lelőhelye felé. Mások éjjel, fejlámpával felszerelkezve ásnak mindenfelé, természetesen engedély nélkül.

Eltalálták a közeli bankot, levegőbe repültek az ékszerek

A II. világháború vége felé a szövetségesek Hollandia ezen keleti régiója felől nyomultak előre, a frontvonal közel volt Ommerenhez, amely még a németek kezén volt. A tervek szerint egy átfogó légitámadással akartak a térségben folyosót nyitni a szövetségesek szárazföldi erőinek Németország északi része felé. A bombázások során kapott találatot a mintegy 40 kilométerre fekvő Arnhemben a Rotterdamsche Bank fiókja.

A titkosítás alól most feloldott dokumentumok között volt egy német katona vallomása is. A háború végén, amikor kihallgatták, bevallotta, hogy találatot kapott a bankfiók páncélterme is, kinyíltak a páncélkazetták, amelyek az értékmegőrzésre átadott ékszereket, arany érméket, drágaköveket, aranyórákat és készpénzt tartalmazták, nagy részük a földön hevert. Néhány német katona, amikor ezt meglátta, rögtön a jövőjét kezdte tervezgetni.

Odavittek néhány üres lőszeresládát és telepakolták a kincsekkel. A háború vége felé, amikor a náci megszállók megkezdték a visszavonulást, a katonák úgy döntöttek, hogy elássák az ékszerekkel, drágakövekkel teli ládákat.

A holland állam korábban tudott a kincsről, kutatott is utána

Kiderült, hogy a holland állam is megpróbálta többször felderíteni a kincs rejtekhelyét, eredménytelenül. A háború után Hollandiában felállítottak egy olyan hatóságot, amelynek feladata volt kideríteni, hogy mi lett a sorsa a nácik által elvett értékeknek. Ők bukkantak rá a fiatal német ejtőernyős, Helmut Sonder vallomására is.

Sonder szemtanúként beszélt az ékszerek összeszedéséről, majd elrejtéséről. Végül átadott még egy kézzel rajzolt térképet is, amelyen bejelölte a kincs helyét egy piros kereszttel. Ezt a térképet is elérhetővé tette a Holland Nemzeti Levéltár, amely Facebook-oldalán is megtalálható.

Ommerenben a helyiek iszonyatosan dühösek a Nemzeti Levéltárra, amiért előzetes értesítés nélkül oldotta fel a dokumentumok titkosítását. Ennek nyomán akkora volt a felháborodás a százával érkező kincskeresők és illegális ásatások miatt, hogy a levéltár egyik vezetője elnézést kért. Annet Waalkens azt mondta,

életemben nem gondoltam volna, hogy ez történik. Ha sejtjük, akkor előzetesen értesítettük volna a falu önkormányzatát."

Waalkens utalt arra is, hogy a náluk gondozott dokumentumokból nem derült ki, hogy kik voltak a bankban hagyott értékek tulajdonosai. Valószínűleg Arnhem és a környékén lakó emberek szerették volna a bankfiókban biztonságban tudni vagyonukat, és elrejteni a nácik elől. A holland zsidó családoktól elvett vagyontárgyakat egy amszterdami bankban halmozták fel a németek.

De akkor hol van most a kincs?

Holland levéltárosok állítják, nem találták sehol nyomát annak, hogy a térképet rajzoló német ejtőernyős elhunyt volna. Ha ez a feltételezés igaz, akkor Helmut Sonder, aki a korabeli dokumentumok alapján most 98 éves lehet, az egyetlen ember, aki tudja a megfejtést a kincs helyét illetően.

A kincs – az eddigi ismeretek szerint – a mai napig nem került elő. Az archívum szerint négy lehetséges forgatókönyv létezik:

Helmut Sonder hazudott. Bár vallomásának elemeit alaposan ellenőrizték és hihetőnek tűnt.

Lehetséges, hogy a helyiek közül valaki megtalálta, vagy az egyik német katona később mégis visszatért a helyszínre és elvitte a kincset.

Elképzelhető, hogy fülest kapott annak a holland hatóságnak az egyik alkalmazottja, amelynek feladata volt az elrabolt értékek örököseit felkutatni és titokban visszatért a sikertelen állami kutatások közötti időben Ommerenbe és megtalálta a rejtekhelyet.

Láttak annak idején két amerikai tisztet egy frissen felásott területnél, így lehet, hogy ők vették magukhoz az ékszereket.

A háború után a vizsgálatok arra a megállapításra jutottak, hogy az elrejtett kincsek utáni kutatást folytatni kell, mert annak értéke több millió dollárra tehető. A holland hivatalos szervek pedig ma már úgy vélik, hogy ha egyáltalán valaha is létezett ez a lelet, akkor is már valószínűleg régen elvitték.

(Borítókép: A holland Ommeren falu 2023. január 6-án. Fotó: Piroschka Van De Wouw / Reuters)