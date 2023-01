Kíméletlen havazás Németországban, a kotrógép sem segített

Bajorország tartományban sok helyen akadozik a közösségi közlekedés, és több járásban rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el a havazás miatt.

A legsúlyosabb helyzet Würzburg és Coburg környékén alakult ki, ahol az útfenntartó csaknem 50 kotrógép bevetésével sem tudott lépést tartani a havazással. A hirtelen jött nagy mennyiségű csapadék miatt Würzburg tágabb térségében, Alsó-Frankföld kormányzati kerületben már délelőtt tízig 110 kisebb-nagyobb közúti baleset történt, a szomszédos Felső-Frankföldön pedig nagyjából száz – jelentette a Bayerischer Rundfunk (BR) tartományi közszolgálati médiatársaság.

A Németország északi részén fekvő Schleswig-Holstein tartományban már kedd este csúszóssá váltak az utak. Húsznál is több baleset történt, legalább két ember súlyosan megsérült, és több autó megrongálódott – írja az MTI.

A szövetségi meteorológiai szolgálat (DWD) előrejelzése szerint az utóbbi hetek szokatlanul meleg időjárása után az egész országban visszatér a tél. Szerda éjjel a hőmérséklet megközelítheti a mínusz 10 Celsius-fokot, és az ország keleti részén is akár 10 centiméteres hótakaró alakulhat ki.

A hó csütörtökön Magyarországra is megérkezhet. Egy mediterrán ciklon miatt ezúttal az eső csütörtök hajnaltól egyre nagyobb területen havas esőbe, havazásba válthat át. Bár az Alföldön a csapadék döntően eső formájában érkezik, a magasabban fekvő területeken érdemi hótakaró is várható. Emellett Budapest térségében is előfordulhat havas eső, havazás.

(Borítókép: Heiko Becker / picture alliance / Getty Images)