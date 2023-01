Idén ezekbe az országokba nem ajánlott utazni

Az A3M Global Monitoring GmbH szakemberei folyamatosan figyelik a világ történéseit, elemzik az előrejelzéseket, és ezek alapján készítik el összeállításaikat, amelyeket az utazási irodák is előszeretettel használnak, amikor egy-egy egzotikus vidékre utazót kell felkészíteniük. Nemrégiben közzétettek egy térképet, amelyen különböző színekkel ábrázolják, hogy egy-egy régió felkeresése mekkora kockázatot jelent.

Fotó: A3M Global Monitoring GmbH

A kockázatos országok világtérképe 2023-ban:

Sötétzöld: nagyon alacsony kockázatú helyek

Ezekbe az országokba korlátozások nélkül tudunk utazni. Ritka az utazók elleni erőszakos bűncselekmény. Természeti katasztrófákkal vagy a saját egészségünkre vonatkozó veszélyekkel sem kell számolni Ha mégis történik valami, az egészségügyi rendszer megbízható. Az infrastruktúra és a közlekedési lehetőségek is kiválók.

Világoszöld: alacsony kockázatú országok

Az országok a legjobb esetben is csak kevés korlátozással látogathatók. Különféle országspecifikus kategóriákban előfordulhat, hogy bizonyos kockázatok lehetnek, de ezekről az utazók előre tájékozódhatnak (például sztrájk, természeti veszélyek, trópusi betegségek vagy erőszakos bűncselekmények). Sárga: fokozott kockázatot jelent

Az AM3 szerint a külföldiek messzemenő óvintézkedések nélkül utazhatnak be az országba, de a helyszínen fokozott kockázatnak vannak kitéve. Ezek fakadhatnak egészségügyi problémákból vagy politikai zavargásokból, de megemlítik a speciális kockázatokat is. Mielőtt bárki a sárgával jelölt országokba utazna, tájékozódjon a konkrét kockázatokról. Narancssárga: magas kockázatú államok

A narancssárga színnel jelölt országokat csak jelentős korlátozások mellett lehet felkeresni, és kiterjedt óvintézkedések szükségesek. A szakemberek egyebek mellett a nagyarányú bűnözés és a terrorszervezetek veszélyét említik, és biztonsági terveket javasolnak, ha az odautazás és ott-tartózkodás nem kerülhető el. Piros: nagyon magas kockázatú térségek

Ezek azok az országok, amelyek csak komoly korlátozásokkal vagy egyáltalán nem látogathatók. A szakértők határozottan azt tanácsolják, hogy öncélúan ne próbáljuk ki. Olyan egyéb veszélyforrásokra is számítani lehet ilyen térségekben, mint például a nagyon feszült politikai helyzet, a bűnözés és a gyatra egészségügyi rendszer.

Általános elrettentő példaként említik például jelenleg Iránt. Az oda utazók komoly kockázatnak teszik ki magukat az állandósult zavargások miatt. Hasonlóképpen bizonytalan a helyzet a háborúzó Oroszországban, különösen annak nyugati határvidékén. Érdekes, hogy a Moszkvát a háborúban támogató Belarusz még narancssárga, de ha belép az oroszok oldalán a háborúba, egyértelműen átcsúszik a piros kategóriába.

Az elmúlt időszakban a bűnözés gyors növekedése rontotta a helyzetet több dél- és közép-amerikai országban, köztük Kolumbia déli részén, Peruban és Nicaragua északkeleti részén. Van persze, ahol javult a helyzet. A szakértők szerint ilyen Etiópia is, ahol a kormány és a felkelőcsapatok között 2022 novemberében aláírt békeszerződés – legalábbis átmenetileg – lenyugtatta a kedélyeket. A 2023-as kockázati országok világtérképe két török régió, Mardin és Diyarbakir helyzetének javulását is jelzi. Európa egyértelműen biztonságos helynek számít, azon belül is kiemelkedik Németország, Svájc, Szlovénia, Norvégia és Finnország, de ugyanilyen besorolású Észak-Amerikában Kanada is.

(Borítókép: Teherán egyik kis utcája 2020. október 15-én. Fotó: Fatemeh Bahrami / Anadolu Agency / Getty Images)