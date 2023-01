Kiakadtak a lengyelek a magyar kormány legújabb terve miatt

A minap felvetődött, hogy a magyar kormány több orosz oligarchát is el szeretne távolíttatni az Európai Unió szankciós listájáról. A lengyelek most tiltakozásukat fejezték ki emiatt.

Emlékezetes, hogy Magyarország legutóbb szeptemberben próbálta elérni, hogy Aliszer Uszmanov, Pjotr Aven és Viktor Rasnyikov lekerüljön a vízumtilalmi és vagyonbefagyasztási listáról, de politikai nyomásra végül meghátrált – azzal a feltétellel, hogy az ügy idén márciusban ismét napirendre kerül.

Sajtóértesülések szerint nemrég azonban már az vetődött fel, hogy összesen 9 orosz oligarchát szeretnének eltávolíttatni a listáról. Minderre pedig az ad lehetőséget a kormánynak, hogy a szankciós intézkedések meghosszabbításához az összes uniós ország, így Magyarország beleegyezésére is szükség lesz.

Az illetékes kormányszerveknél azóta többen is érdeklődtek az iránt, hogy valóban el akarnak-e távolíttatni orosz oligarchákat a listáról. E kérdésekre vagy nem válaszoltak, vagy azt válaszolták, hogy az ügyet hivatalosan nem kommentálhatják, mivel a szankciók előkészítése nem nyilvánosan zajló folyamat. A brüsszeli Politico viszont nemrég úgy értesült, hogy a kormány terve nagyon is valós.

Olyannyira, hogy Lengyelország és több másik uniós tagállam már tiltakozását fejezte ki amiatt.

A brüsszeli lapnak két uniós diplomata nyilatkozott arról, hogy az EU-nagykövetek szerdai találkozóján Lengyelország – a balti államok támogatásával – hivatalosan is tiltakozott az ellen, hogy orosz oligarchákat távolítsanak el a listáról. Egy harmadik diplomata mindezt azzal egészítette ki, hogy egyelőre semmilyen jele nincs annak, hogy Magyarország megpróbálná megvétózni a 10. szankciós csomagot akkor, ha az oligarchák neve nem kerül le a listáról.

A Politico szerint az újabb szankciós csomagról a hétvégén is tartanak egy nagyobb megbeszélést az uniós nagykövetek, és az Európai Bizottság ezután terjesztheti be hivatalosan is javaslatait a tagállamok részére. A háború kezdetének közelgő, egyéves évfordulója alkalmából sok kérdés napirendre kerülhet, például az orosz gyémántexport, valamint az orosz bankok elleni újabb intézkedések is.

(Borítókép: Aliszer Uszmanov 2013. március 19-én. Fotó: Sasha Mordovets / Getty Images)