Döntött a bíróság, Andrew Tate rács mögött marad

Andrew Tate ellen jelenleg is zajlik a nyomozás, emberkereskedelemmel, nemi erőszak elkövetésével és szervezett bűnözésben való részvétellel vádolják.

A gyanú lényege szerint ő és bátyja, Tristan támogatták egy szervezett bűnözői csoport létrehozását, amelynek tagjai fiatal lányokat szexuális tartalmú videók készítésére kényszerítettek, és ebből bevételük származott.

A BBC most arról számolt be, hogy az ügyben eljáró román bíróság február 27-éig meghosszabbította Andrew Tate és bátyja letartóztatását is. Arról, hogy pontosan milyen okokból döntöttek így, a bíróság későbbre ígért részletes, írásos tájékoztatást.

Andrew Tate és bátyja mindeközben továbbra is tagadják bűnösségüket.

A BBC szerint a testvérek ügyvédei még a döntés előtt azt állították, hogy az ügyészek egyelőre nem tudtak újabb bizonyítékokkal előállni a gyanúsítottakkal szemben, ezért bíztak abban, hogy a bíróság elutasítja a letartóztatás meghosszabbítását.

