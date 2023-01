Kigyulladt egy gyerekeket szállító iskolabusz Londonban

A kiskorúaknak még azelőtt sikerült elhagyniuk a járművet, hogy a helyzet igazán veszélyessé vált volna, így a tűzben senki sem sérült meg. A tűzoltók rövid idő alatt a helyszínre érkeztek, és eloltották a tüzet, de a buszból addigra már nem sok maradt. Az esetről képek és videók is készültek.

A tűzben hat másik jármű, valamint a környékbeli lakóépületek egy része is károkat szenvedett. Az utólag készült fotókon az is látszik, hogy az iskolabusz teljesen kiégett. A gyerekeket végül egy másik busszal szállították be az iskolába.

„A gyerekeket nagyon gyorsan kimenekítették, mindenki miattuk aggódott. És úgy tudom, hogy a tüzet is viszonylag hamar eloltották, azonban még e rövid idő alatt is hatalmas kár keletkezett – az autók javíthatatlanok, és a lakóházak ablakai is betörtek” – mondta az egyik helyi lakos a Daily Mailnek. Azt is elárulta, hogy a tűz kezdetekor még a környékbeli épületekből is elmenekültek néhányan.

Az még nem világos, hogy mi pontosan mi okozta a tüzet. A helyi önkormányzat közölte, hogy még zajlik a hivatalos vizsgálat.