Hol tart most az Európai Unió legnagyobb korrupciós botránya?

Európai rendőrség híján a belga hatóságok indítottak vizsgálatot még tavaly júliusban, majd az olasz és görög rendőrséggel együttműködve december elején szinte egyidejűleg több rajtaütésben összesen másfél millió eurót foglaltak le. Már az első napon, december 9-én hat embert vettek őrizetbe – köztük Eva Kailit, az Európai Parlament tizennégy alelnökének egyikét.

Két letartóztatottat szabadon bocsátották, később azonban ügyészségi kérésre más képviselőket is megfosztottak mentelmi joguktól.

Eva Kailit a saját lakásában tartóztatták le. Őt és apját in flagrante delicto csípték el, egyszóval tetten érték – jelentette a belga L’Echo. Az apa, Alekszandrosz egy „bankjegyekkel teli bőrönddel” próbált menekülni, ennek ellenére szabadon bocsátották.

Az ügyészek a több napig tartó házkutatások eredményének összegzéseként közölték: összesen másfél millió eurót, 600 millió forintot foglaltak le. A belga rendőrség közzétett egy fotót, amelyen 200, 50, 20 és 10 eurós címletű lefoglalt bankjegyek láthatók kötegekben.

Ilyen horderejű korrupciós botrányra még nem volt példa Brüsszelben. Az Európai Parlament négy nappal később szinte egyhangúlag – egy ellenszavazattal és két tartózkodó vokssal – Eva Kailit megfosztotta tisztségétől.

The @Europarl_EN voted in favour of removing Eva Kaili from her position as vice-President of the institution.



It was the only acceptable reaction. People must regain and maintain faith in our work and institution.



Zero tolerance for corruption! pic.twitter.com/a3DPuyDEOw