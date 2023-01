Kémeket kaphattak el a lengyel partoknál, egy stratégiai fontosságú helyen

A három férfit hajnali 2-kor találták meg, és mentették ki a lengyel tengerparti város, Gdansk közelében, miután motorcsónakjuk lerobbant, és nem tudtak visszatérni a partra. A hatóságoknak azt mondták, hogy spanyol állampolgárok, ugyanakkor csak egyikőjük tudta igazolni magát, a többieknél semmilyen irat nem volt.

Az eset azért gyanús, mert pont egy olyan területről kellett őket kimenteni, ahol egy új, cseppfolyósított gáz fogadására szolgáló terminál építését tervezik a közeljövőben.

Rafal Goeck, a lengyel Tengeri Kereső- és Mentőszolgálat (SAR) szóvivője elmondta, hogy a mentés idején nagyon rosszak voltak az időjárási körülmények, fújt a szél, és a víz csupán kétfokos volt. Szerinte természetellenes dolog ilyen körülmények között búvárkodni, és 12 éves pályafutása alatt még nem volt hasonló élményben része – írta a CBS News.

Az esetről a SAR több fotót is közzétett a Facebookon.

Furcsa magyarázattal álltak elő a búvárok, vizsgálat indult

A búvárok furcsa magyarázatot adtak arra, mit kerestek ott éjszaka, ugyanis

AZT ÁLLÍTOTTÁK, HOGY BOROSTYÁNKŐ UTÁN KUTATTAK a vízben.

Az állítás azért érdekes, mert volt náluk egy víz alatti robogó is, amelynek a használata épp borostyánkő-vadászatnál nem javasolt. Annak a hajócsavarja ugyanis felkavarja a tenger alján lévő homokot, ezáltal pedig csökkenti a látótávolságot.

A búvárok azt mondták, hogy hat órán keresztül próbálták megjavítani motorcsónakjukat, ám arra nem tudtak magyarázatot adni, hogy miért vártak ilyen sokáig a segítségkéréssel. A rendőrök megállapították, hogy a férfiaknak nem volt engedélyük a hajó üzemeltetésére, és nem kaptak engedélyt a merülésre sem. Mindezek mellett a parti őrség tagjai nem találták elég gyanúsnak az esetet, és végül további kihallgatás nélkül elengedték a búvárokat, akik azóta – a CBS News információi szerint – el is hagyták Lengyelországot.

Időközben pedig a lengyel rendőrség és nemzetbiztonság is vizsgálatot indított az ügyben.

A lengyelországi Gdansk kikötője mindössze 32 kilométerre fekszik Oroszország stratégiai fontosságú nyugati területétől, Kalinyingrádtól. Emlékezetes, hogy alig néhány hónapja történt egy szabotázs az Északi Áramlat vezetékeken, amelyeket azóta sem állítottak helyre – egy ideig ezzel még várni kell.

A lengyelek már az oroszokra gyanakszanak...

A lengyel sajtóban is megjelentek már olyan cikkek, amelyek szerint egy orosz felderítőakcióról lehetett szó. A Rzeczpospolita című lapnak Artur Bilski biztonságpolitikai elemző, a lengyel haditengerészet korábbi tisztje arról beszélt: nem szabad elfelejteni, hogy Lengyelország milyen mértékben támogatja Ukrajnát, és azt, hogy gyakorlatilag egy hibrid háborút visel Oroszországgal.

Az egyetlen mód, amivel Oroszország ártani tud nekünk – a propaganda-hadviselést, a dezinformációt és a kibertámadásokat leszámítva –, az, ha a kritikus energetikai infrastruktúránkat veszi célba

– mondta, hozzátéve azt is, hogy a magukat spanyolnak valló búvárok akciója egy klasszikus információszerző felderítőakció lehetett a jövendőbeli terminál helyszínén.

Ahhoz, hogy egy szabotázsakció sikeres legyen, először szükség van a felderítésre. Ebben az esetben olyan búvárokat kaptunk el, akik az éj leple alatt, titokban tevékenykedtek, és vélhetően az volt a céljuk, hogy adatokat gyűjtsenek

– fogalmazott a szakértő.

A tvp.info lengyel portál azt is megjegyezte, hogy azt a víz alatti robogót, amelyet a búvároknál találtak, még a titkosszolgálatok is szokták használni. A gs24.pl portálnak nyilatkozva pedig egy másik biztonságpolitikai szakértő, Marcin Samsel arra hívta fel a figyelmet, hogy az említett Kalinyingrádban az orosz kommandósoknak (szpecnaz) van is egy tengerészeti kiképzőközpontja.

...de az is lehet, hogy csak csempészek voltak

Samsel szintén úgy vélekedett, hogy a búvárok felszerelése gyanúra ad okot, viszont azt a lehetőséget is fenntartotta, hogy esetleg egyszerű csempészek is lehettek a búvárok.

Nem lehet kizárni, hogy ezek az emberek olyasvalamiért akartak lemerülni, amit valaki más ott ledobott a vízbe. Ez ugyanis az egyik módszer, amelyet a drogcsempészek is gyakran alkalmaznak

– mondta Marcin Samsel. A lengyel szakértők többsége mindemellett arra hívta fel a figyelmet az esettel kapcsolatban, hogy a történtek után érdemes lesz nagyobb figyelemmel ellenőrizni ezt a térséget a jövőben.

(Borítókép: Kikötő Gdanskban 2019. augusztus 23-án. Fotó: Michal Fludra / NurPhoto / Getty Images)