Legalább tíz embert megölt, majd végzett magával a Monterey Park-i lövöldöző

Öngyilkos lett az a 72 éves férfi, aki helyi idő szerint szombat éjjel legalább tíz embert lelőtt az Egyesült Államokban, Monterey Park városában. Az elkövető egy holdújévi fesztiválon nyitott tüzet a résztvevőkre, ahol az eddigi információk szerint tíz embert meg is sebesített – közölte Robert Luna Los Angeles megyei seriff vasárnap este.

A seriff közlése szerint más gyanúsított nincs az ügyben, a támadás indítéka továbbra is tisztázatlan.

A tíz áldozat, akik között egyenlő arányban voltak férfiak és nők, mind életét vesztette a helyszínen. A tíz eddigi sérült közül hét még mindig kórházban van, egyikük továbbra is kritikus állapotban.

A Huu Can Tranként azonosított férfi egy táncklubban követte el a tömeggyilkosságot, majd a szomszédos Alhambra városában is bement egy szórakozóhelyre, de ott a vendégek el tudták tőle venni a fegyvert. A második helyszínen senki sem sérült meg, a férfi elmenekült, a szemtanúk szerint egy fehér furgonnal.

A rendőrök a furgont Torrance-ben, a második helyszíntől 34 kilométerre találták meg, ahol – a Monterey Parkhoz hasonlóan – sok ázsiai amerikai él. Huu Can Tran holtteste a furgonban volt, a seriff tájékoztatása szerint agyonlőtte magát.

Monterey Park egy körülbelül 60 ezer lakosú város Los Angeles keleti peremén, ahol többnyire kínai bevándorlók és első generációs ázsiai amerikaiak élnek. A lövöldözés a belváros szívében történt, ahol vörös lámpások díszítették az utcákat a holdújévi ünnepségek miatt – adta hírül az MTI.

Legutóbb 2022 júliusában történt hasonló lövöldözés az Egyesült Államokban. Akkor az ünnepi hosszú hétvégén több nagyvárosból, így például Chicagóból, New Yorkból és Washingtonból is kaptak jelentéseket, melyekről az Index ebben a cikkben számolt be részletesebben.

(Borítókép: Abc Affiliate Kabc / Reuters)