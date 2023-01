Szijjártó Péter: Segítséget kértünk a Külügyek Tanácsában a magyarellenes támadások miatt

Brüsszelben vett részt hétfőn Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az európai uniós külügyminiszterekből álló Külügyek Tanácsában.

Az előzetes tájékoztatás szerint a Külügyek Tanácsa mostani ülésén az orosz–ukrán háború fejleményeiről, illetve a Száhel-övezetről és Nyugat-Afrika part menti országairól egyeztetnek.

A tárcavezető az ülés után a közszolgálati televízió élő adásában számolt be a tanácsülésről. Szijjártó Péter elmondta, hogy a Külügyminiszteri Tanácson belül továbbra is háborús hangulat uralkodik, ahol kevés szó esik a békéről.

A miniszter elmondta, hogy Josep Borrell főképviselő két pénzügyi kérdést is előterjesztett. Az első ilyen, hogy az Európai Békekeretből újabb 500 millió eurót csoportosítson át az Európai Unió arra a célra, hogy elvégezzék az utólagos finanszírozását az Ukrajnába szállított fegyvereknek.

A másik ilyen, hogy az EU 45 millió euróval járuljon hozzá a korábban elindított, az ukrán katonákat kiképző misszió működéséhez. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a magyar álláspont szerint mielőbb béke kell, a hatásokat pedig szomszédos országként Magyarország még inkább a saját bőrén érzi.

„Ellentétes az érdekeinkkel minden olyan döntés, amely a háború meghosszabbításához vagy potenciális eszkalációjához vezethet” – húzta alá a tárcavezető.

Szijjártó Péter elmondta, hogy a magyar kormány nem tartja jó ötletnek a fegyverszállítások további fokozását, ugyanakkor nem akadályozza az Európai Unió erre vonatkozó végrehajtását. A külügyminiszter elmondta, hogy a tanácsülésen segítséget is kért, mivel álláspontja szerint Ukrajna nyugati felében koncentrált és súlyos támadás zajlik a magyar közösség ellen az elmúlt hetekben.

A döntést elfogadhatatlannak nevezte, ahogy azt is, hogy bárki részéről kétoldalú kérdésként legyen kezelve az ügy. Szijjártó Péter szerint ez azért sem lehetséges, mert Ukrajna az Európai Unió tagjelölti státusszal rendelkező országa.

Minden olyan országnak, ami tagja akar lenni az Európai Uniónak, tiszteletben kell tartania a közös európai szabályokat. A nemzeti közösségek védelme és jogainak biztosítása abszolút érték és egyben európai kötelezettség is

– jelentette ki a miniszter, aki szerint a magyarellenes lépések nehezítik azokat a döntéseket, amelyek Magyarországtól áldozatokat követelnek Ukrajna megsegítését illetően.

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy az Európai Bizottság már dolgozik egy tizedik szankciós csomagon, ami ráadásul előrehaladott állapotban van. Szijjártó Péter szerint világos, hogy az uniós országok többsége tanúbizonyságot tett az új szankciós csomag támogatásáról.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter is felszólalt az ülés elején, ahol az orosz nukleáris szektort szankcionálását is követelte. A miniszter szerint ennek az EU-s országok között is van táptalaja.

Mint fogalmazott, a szankciók zsákutcába vitték az Európai Uniót, mert nagyobb károkat okoznak Európának, mint az oroszoknak. Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy Magyarország energiaellátása szempontjából a nukleáris energia nélkülözhetetlen.

A jelenlegi Paksi Atomerőmű a magyar villamosenergia-termelés felét, míg a -felhasználás közel harmadát biztosítja, emiatt a paksi erőmű nélkül nem lenne biztosítható a magyar energiaellátás, ahogy az új paksi blokk nélkül sem.

Az orosz-ukrán háború eseményeit az Index is folyamatosan követi, hétfői élő hírfolyamunk ide kattintva érhető el.