Zelenszkij szerint Ukrajna még idén megnyerheti a háborút

Egyre valószínűtlenebbnek tűnik, hogy egy jelentős orosz offenzíva indulhatna Belaruszból Ukrajna északi része felé – állítja elemzésében az amerikai Institute for the Study of War (ISW).

Az intézet kiemeli, hogy nagyon alacsonynak értékeli egy Belarusz felől érkező orosz invázió kockázatát. Hozzáteszik, hogy az országban végzett megfigyelések alapján nem látszik jele komolyabb katonai mozgásnak.

Az ISW szerint Ukrajna számára így valószínűtlennek tűnik egy belorusz támadás – derül ki az Unian ukrán hírügynökség által ismertetett tanulmányból.