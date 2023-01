Óriási a gyógyszerhiány északi szomszédunknál

Az elmúlt évek legsúlyosabb gyógyszerhiányával küzdenek a szlovák gyógyszertárak, több termék is szinte elérhetetlenné vált a patikákban. A probléma azonban nemcsak a gyógyszerek előállításához szükséges alapanyagokat, de a csomagolásokat is érinti.

Az elmúlt három év legnagyobb gyógyszerhiányával néz szembe Szlovákia. Az elérhetőség hiánya elsősorban a spray-k, orrcseppek, influenza elleni tabletták, antibiotikumok, köhögés elleni szirupok és kúpok esetén érzékelhető.

Amint arra az Új Szó is felhívja a figyelmet, napjainkban a probléma nemcsak a gyógyszerek előállításához szükséges nyersanyagokkal kapcsolatos, hanem a csomagolóanyagokat is érinti. Az infláció a gyógyszerekre is hatással van, hiszen a forgalmazásuk a nemzetközi logisztikától függ, melynek költségei az elmúlt hónapokban jelentősen megemelkedtek.

A Szlovák Gyógyszerészkamara és a Gyógyszertár-üzemeltetők Szövetsége közös nyilatkozatot adott ki, amelyben arra kérik az embereket, hogy ne vásároljanak feleslegesen gyógyszereket. A szakemberek figyelmeztetnek, hogy a gyógyszerfelhalmozás lehet az egyik oka annak, hogy hiány alakult ki bizonyos termékekből.

Megértem, ha az emberek fel akarják tölteni a készleteiket, ha azt látják, hogy egyes gyógyszerekből rendszeresen hiány van a patikákban. De tudni kell, hogy a gyógyszerek szavatossági ideje korlátozott, és nem ajánlott a szavatossági idő lejárta után használni őket. Vagyis fölösleges nagyobb készleteket felhalmozni

– mondta Miroslava Snopková, a Szlovák Gyógyszerészkamara alelnöke.

Jelenleg főleg antibiotikumokból van hiány a gyógyszertárakban, de kevés a fájdalomcsillapító és a kisgyerekeknek szánt szer is. A szlovák egészségügyi minisztérium és az Állami Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal tájékoztatása szerint ennek oka a reexport, valamint a gyártási és logisztikai problémák.

Magyarországon nem ennyire súlyos a helyzet

Nemrég írtunk róla, hogy Magyarországot is elérte az egyre súlyosabb gyógyszerhiány, az Országos Gyógyszerészeti Intézet honlapján csaknem 1500 hiányzó termék szerepelt.

A szakemberek szerint a következő hetekben nemcsak a felső légúti fertőzések elleni szerekből nem lehet majd kapni a gyógyszertárakban, de antibiotikum sem lesz mindig készleten. Az Index információja szerint a legtöbb gyógyszertárban a Rivotril, az inzulinok, egy-két antibiotikum-készítmény, a szívritmusszabályzók, valamint a Neo Citran már hiánycikknek számít.

Az Indexnek nyilatkozó szakember szerint a koronavírus-járvány megjelenésekor sokkal nagyobb volt a gyógyszerhiány, mint jelenleg.

(Borítókép: George Frey / Getty Images)