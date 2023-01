Rendkívüli razzia Nyugat-Ukrajnában: vadásznak a hadköteles férfiakra

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) szerint Oroszország egyértelműen átfogó offenzívára készül.

Azt írták, az ukrán hírszerzés nemrég publikált egy jelentést, amely szerint tavasszal vagy kora nyáron hajthatják végre ezt az offenzívát az oroszok (más előrejelzések szerint már februárban vagy kora tavasszal is sor kerülhet rá).

Mint arról egy korábbi posztban beszámoltunk, az ISW emellett arról is írt, hogy jelenleg is zajlik egy orosz támadás Zaporizzsjában, de a jelek szerint ez az akció kudarcot vallott.