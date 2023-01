Káoszba sodorhatják III. Károly koronázását az állandó családi botrányok

Angela Levin királyi szakértő szerint András yorki herceg szexuális zaklatási ügyének utózöngéi, valamint Harry herceg és Meghan Markle különböző nyilatkozatai, megnyilvánulásai nagy károkat okoznak a brit királyi családnak, és akár káoszba is fulladhatnak III. Károly koronázási ceremóniájának előkészületei.

A Buckingham-palota múlt hétvégén hozta nyilvánosságra a III. Károly király koronázása alkalmából rendezendő háromnapos ünnepség részleteit. A ceremóniát május 6-án, szombaton tartják a westminsteri apátságban, amely több mint 900 éve az angol–brit uralkodók hagyományos koronázási helyszíne. Az udvar már jelezte, hogy III. Károly koronázási ceremóniája rövidebb, külsőségeiben szerényebb lesz, és sokkal kevesebb meghívott vendég előtt tartják.

Másnap nagyszabású koncertet tartanak a London nyugati határán található windsori kastélyban, ahol világsztárok is fellépnek, az előadók névsora azonban még nem ismert.

Emellett az Egyesült Királyság egész területén utcabálokat rendeznek. Május 8-án, hétfőn pedig országszerte rendkívüli munkaszüneti napot tartanak, amelyet Rishi Sunak brit miniszterelnök már tavaly novemberben bejelentett.

Az előkészületeket azonban több kínos ügy is beárnyékolja a királyi családon belül. András yorki herceg tavaly februárban peren kívül egyezett meg Virginia Giuffre-ral, aki azt állította, hogy még 17 éves korában mutatták be őt a hercegnek, aki aztán három helyszínen is szexuálisan bántalmazta őt. Brit sajtóértesülések szerint a yorki herceg 3 millió fontot fizetett Giuffre-nak a peren kívüli megállapodás keretében.

Újra téma lett András herceg zaklatási botránya

András most felbontaná ezt az egyezséget, folyamatosan tárgyal a jogi képviselőivel, és bocsánatkérést vár Giuffre-tól. András abban reménykedhet, ha neki adnak igazat, az szabad utat biztosítana számára ahhoz, hogy

visszatérhessen a botrány miatt elveszített királyi feladataihoz, és akár az elvett címeit is visszakaphatná.

András 2022 januárjában kényszerült arra, hogy visszaadja királyi és katonai címeit II. Erzsébet királynőnek, valamint az „ő királyi fensége” megszólítás sem illeti már meg őt. Virginia Giuffre korábban azt állította, hogy Jeffrey Epstein amerikai milliárdos baráti köre mutatta be őt Andrásnak. A nő azt mondta az üzletemberről, hogy egy teljes hálózatot üzemeltetett, fiatal lányokat kényszerített szexre, és így került intim kapcsolatba a yorki herceg is Virginia Giuffre-ral. Epsteint 2019 júliusában letartóztatták kiskorúak kárára elkövetett emberkereskedelem vádjával, majd egy hónappal később öngyilkos lett a börtönben.

A yorki herceg az újabb per elindítását Ghislaine Maxwell legutóbbi megszólalására alapozza. A börtönben lévő nő – aki Jeffrey Epstein szeretője volt – nemrég a CBS-nek adott egy exkluzív interjút, melyben azt mondta, hogy a herceg elleni vádak alaptalanok, és sosem mutatta be Andrást Virginia Giuffre-nak.

Csak kényszerből ment bele az egyezségbe?

András herceg a Daily Mail értesülései szerint 10 millió fontot (mintegy 4,3 milliárd forintot) helyezett letétbe arra a jogi eljárásra, amellyel a bíróságon akarja megtámadni a Virginia Giuffre-ral kötött korábbi megállapodást.

András most azzal érvel, hogy soha nem találkozott az immár 39 éves nővel, és a kettejükről készült fotók hamisak.

Ezt megerősítette a börtönből adott interjújában Ghislaine Maxwell is. Szerinte a gyanús képekről – melyeken András átkarolja az akkor még kiskorú lányt – nincs eredeti változat, a fotókat utólag manipulálták.

A fotók állítólag 2001 tavaszán készültek Ghislaine Maxwell lakásán, és Guiffre 2011 februárjában adta át azokat egy brit lapnak. A Daily Mail viszont megjegyzi, hogy több neves igazságügyi szakértő is megvizsgálta a képeket, melyek szerintük igenis valódiak. A lapnak a királyi udvar egyik vezető tisztviselője azt nyilatkozta, hogy András mindenáron be akarja bizonyítani ártatlanságát, mert tavaly csak kényszerből ment bele a peren kívüli egyezségbe.

Szándékos botránykeltés zajlik?

Angela Levin írónő, királyi szakértő úgy véli, hogy András sorozatos botrányai, valamint Harry herceg és Meghan Markle megnyilvánulásai miatt káoszba fulladhatnak III. Károly koronázási ceremóniájának előkészületei – írja a The Sun.

Harry herceg a királyi kötelezettségeiről való lemondása és az Egyesült Államokba költözése óta mumusként riogatja a királyi családot. A nejével, Meghan Markle-lel, Sussex hercegnéjével közösen készített netflixes sorozatuk, valamint az azóta megjelent interjúk után a herceg Spare, azaz Tartalék című könyve csak olaj volt a tűzre. A debütálása óta Harry már megerősítette, kezdetben nyolcszáz oldalasra tervezte a kötetet, amelynek körülbelül a felét sikerült lefaragnia, kiszedve a kényesebb részeket, hogy ne haragítsa magára végérvényesen a családját. Ahogy a herceg a könyv legelején megjegyezte, mivel más módot nem talált arra, hogy megértesse édesapjával, III. Károly királlyal és testvérével, a trónörökös Vilmos herceggel cselekedetei fő mozgatórugóját, úgy döntött, egy könyvben fejti ki hosszabban saját nézőpontjait, meglátásait.

Angela Levin szerint több mint véletlen egybeesés, hogy András herceg néhány héttel azután állt elő újabb jogi követelésével és a zaklatási botrány visszahozásával, hogy megjelent Harry könyve.

Nagyon furcsa ez az egész. Nincs bizonyítékom, de azok az emberek, akik tele vannak nehezteléssel, megbántottsággal és sértettséggel, nem elképzelhetetlen, hogy szándékosan rosszat akarnak Károly királynak és az egész uralkodói családnak. A csúnyaság felülmúlja a képzeletet

– fogalmazott Levin, aki bírálta Harryt azért, mert szerinte szándékosan kreálja a botrányokat. Többek közt arra a januári interjúra utalt, amelyben a herceg azt mondta, annak idején bátyjával, Vilmossal arra kérték apjukat, hogy ne vegye feleségül Kamillát. A jelenlegi királynét veszélyesnek és gonosznak nevezte. Könyvében megemlíti, volt alkalom, amikor mostohaanyja feláldozta őt a személyes PR oltárán, ugyanis bizalmas és személyes információkat szivárogtatott ki újságíróknak.

„Muszáj volt rehabilitálnia az imázsát, ezért nyitott a média irányába. Elkezdett jó kapcsolatot kiépíteni az újságírókkal, riporterekkel, és ez tette őt igazán veszélyessé. Ugyanis mindkét fél hajlandóságot mutatott arra, hogy információkat osszon meg a másikkal” – fogalmazott akkor Harry.

Angela Levin szerint amióta Meghan Markle belépett az életébe, Harry folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket és alkalmakat, melyekkel megtörheti az egységet a királyi családon belül. A szakértő arra a kérdésre, hogy mit reagál Károly király testvére és fia botrányaira, azt válaszolta: nem tudja, de valószínűleg majd csak a koronázási ceremónia után lép valamit a brit uralkodó. Levin hozzátette, nem hiszi, hogy Harry és felesége részt vesznek az ünnepségen, és szerinte ez jól is van így.

(Borítókép: III. Károly király 2023. január 8-án. Fotó: Max Mumby / Indigo / Getty Images)