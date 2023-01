Soha nem látott valódi fegyvert a 26 éves programozó, aki lefegyverezte a kaliforniai tömeggyilkost

Brandon Tsay szombat késő este, miközben a családja által üzemeltetett szórakozóhelyen dolgozott, azt vette észre, hogy egy egyenesen rá szegezett fegyver csövét látja maga előtt − írta meg a BBC.

„Meghasadt a szívem, tudtam, hogy most meghalok” − mondta Tsay a The New York Timesnak. Nem tudta, hogy a fegyveres percekkel korábban 11 embert ölt meg egy másik szórakozóhelyen. Nekirontott a férfinak, és végül sikerült lefegyvereznie, ezzel megakadályozva egy újabb tragédiát.

A 72 éves Huu Can Tran néven azonosított fegyveres a rendőrség szerint később egy furgonban belehalt a saját maga által okozott lőtt sebbe.

A tömeges lövöldözés az egyik legtöbb halottal járt Kalifornia történetében. Az esemény helyi idő szerint szombaton 22 óra 22 perc körül kezdődött a népszerű Star Ballroom szórakozóhelyen Monterey Parkban, Los Angeles központjától mintegy 11 kilométerre keletre. A nagyszámú ázsiai lakosságáról ismert területen már javában zajlottak a holdújévi ünnepségek.

Körülbelül 30 perccel a lövöldözés után a fegyveres egy másik helyszínre, a közeli Alhambra városában található Lai Lai Ballroom & Studióba érkezett, ahol Tsay szembeszállt vele.

Sok életet menthetett meg

A férfi az előcsarnok melletti irodában tartózkodott, amikor meglátta, hogy a fegyveres egy félautomata pisztolyt szegez rá.

Tsay, aki számítógépes kódoló, az ABC Good Morning America című műsorában elmondta, hogy nem ismerte fel a férfit.

Úgy tűnt, mintha célpontokat keresett volna, embereket, akiket lelőhet

− fogalmazott.

Amikor a fegyveres elkezdte előkészíteni a fegyverét, Tsay elmondása szerint „valami végigfutott rajta”, és tudta, hogy „le kell fegyvereznie, különben mindenki meghal”.

Összeszedtem a bátorságomat, és mindkét kezemmel nekiestem

– mondta.

Amikor Tsay végül elvette tőle a fegyvert, a férfira szegezte, és azt kiabálta, hogy „Takarodj innen a pokolba!” Ezután a támadó otthagyta, és a furgonjához szaladt.

Azonnal hívtam a rendőrséget, miközben a fegyver még mindig a kezemben volt

− tette hozzá.

Robert Luna Los Angeles megyei seriff kezdetben azt mondta, hogy két ember vette el a támadó fegyverét, de a térfigyelő kamerák felvételein kizárólag Tsay látható.

A Lai Lai Ballroom & Studio a tragédia miatt vasárnap zárva volt, de hétfőn újra ki fog nyitni.

(Borítókép: Brandon Tsay 2023. január 23-án. Fotó: Jason Armond / Los Angeles Times / Getty Images)