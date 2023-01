Megkezdi a Nyugat a nehéz harckocsik szállítását Ukrajnának

A Fehér Házban az európai szövetségesekkel folytatott délelőtti telefonbeszélgetések után Joe Biden sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az Egyesült Államok 31 Abrams M1 harckocsit küld, ami egy ukrán zászlóaljnak felel meg, és hogy Németország követni fogja ezt saját Leopard 2 harckocsijaival, és engedélyezi a többi szövetségesnek, hogy küldjenek a saját készleteikből német gyártmányú tankokat. Ez a létszám további két zászlóaljnak felel meg − írta meg a The New York Times.

− mondta Joe Biden, aki Antony J. Blinken külügyminiszter és Lloyd J. Austin védelmi miniszter társaságában tartott sajtótájékoztatót.

Az elnök hangsúlyozta azonban, hogy az erősítésnek nem célja a háború kiterjesztése Oroszországra. „Ez nem fenyegetés Oroszország felé − mondta. – Ha az orosz csapatok visszatérnének Oroszországba, ennek a háborúnak ma vége lenne.”

Joe Biden úgy fogalmazott, hogy a most átadott Abramsek a világ leghatékonyabb harckocsijai, amelyekhez teljes támogatási hátteret és kiképzést is biztosítanak. Elmondása szerint örül annak, hogy Németország szintet lépett, és átadja a Leopard 2-ket. Megköszönte a segítségben részt vevő ötven ország hozzájárulását, külön kiemelve, hogy Finnország GDP-jéhez viszonyítva rekordösszegű támogatást nyújt.

A háború elején még a NATO finnlandizációjától féltünk, míg most azt látjuk, hogy Finnország be fog lépni a NATO-ba. Putyin tévedett. Egységesek vagyunk. Amerika egységes. A Nyugat is egységes. Ez a háború a szabadságról szól. Ukrajna és mindannyiunk szabadságáról