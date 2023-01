Megszólalt Andrew Tate, és mindent tagadott

Mint ismeretes, Andrew Tate influenszer és testvére, Tristan, valamint két romániai nő december vége óta van rendőrségi őrizetben egy folyamatban lévő büntetőeljárás miatt. A volt küzdősportbajnokot és testvérét nők szexuális kizsákmányolásával és bűnbanda alakításával vádolják, amit tagadnak. A bíróság múlt hét csütörtökön döntött úgy, hogy február 27-ig meghosszabbítja őrizetüket.

Az ügyészek szerint az influenszer és testvére úgy toborozta áldozatait, hogy azt állították, kapcsolatot vagy házasságot szeretnének velük létesíteni. Az áldozatokat ezután Bukarest külvárosában lévő ingatlanokba vitték, és fizikai erőszakkal, valamint mentális megfélemlítés alkalmazásával szexuálisan kizsákmányolták.

Mindent tagad

A The Independent azt írta, a lányokat pornográf tartalmak készítésére utasították, amelyek nagy anyagi hasznot jelentettek a vádlottaknak. Az amerikai és brit állampolgársággal is rendelkező Tate-ről tavaly márciusban azt is állították, hogy megerőszakolta egyik áldozatát, de a férfi ezt is tagadta.

Tudjátok, hogy semmi rosszat nem tettünk. Ez az akta teljesen üres. Egyszerűen igazságtalan, Romániában sajnos nincs igazságszolgáltatás

– mondta Tate az újságíróknak. Arra a kérdésre pedig, bántott-e nőket, azt válaszolta: „természetesen nem”.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.

(Borítókép: Andrew Tate és testvére 2023. január 10-én. Fotó: Andreea Campeanu / Getty Images)