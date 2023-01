Ferenc pápa: A homoszexualitás nem bűncselekmény

Ferenc pápa szerint igazságtalan a homoszexualitás kriminalizálása, ugyanis Isten minden gyermekét olyannak szereti, amilyen, és felszólította a katolikus püspököket, hogy fogadják be az LMBTQ embereket az egyházba.

„Homoszexuálisnak lenni nem bűncselekmény” − mondta a szentatya az Associated Pressnek adott keddi interjújában.

Ferenc elismerte, hogy a világ egyes részein a katolikus püspökök támogatják a homoszexualitást kriminalizáló vagy az LMBTQ-közösséget diszkrimináló törvényeket, és ő maga is a bűn terminológiájához kapcsolódva beszélt a kérdésről. Ezt a hozzáállást azonban a kulturális háttérnek tulajdonította, és azt mondta, hogy a püspököknek át kell átesniük egy olyan változáson, hogy felismerjék minden ember méltóságát.

Ezeknek a püspököknek át kell esniük egy megtérési folyamaton

− mondta, hozzátéve, hogy „gyengédséggel kell az emberek felé fordulniuk, ahogyan Isten is gyengédséggel fordul mindannyiunk felé”.

Világszerte mintegy 67 ország vagy joghatóság bünteti az azonos neműek közös megegyezésen alapuló szexuális tevékenységét, amelyek közül 11-ben halálbüntetés is kiszabható − állítja a The Human Dignity Trust, amely ezeknek a törvényeknek a megváltoztatásáért dolgozik. Szakértők szerint még ott is, ahol a vonatkozó törvényeket nem hajtják végre, azok hozzájárulnak az LMBTQ-emberek elleni zaklatáshoz, megbélyegzéshez és az ellenük elkövetett erőszakhoz.

Az Egyesült Államokban is érvényben vannak még kirekesztő törvények

Az USA több mint egy tucat államában még mindig érvényben vannak a szodómiaellenes törvények, annak ellenére hogy a legfelsőbb bíróság 2003-as döntése alkotmányellenesnek nyilvánította ezeket. A melegjogi aktivisták szerint az elavult törvényeket a homoszexuálisok zaklatására használják, és az új jogszabályokra − például arra a floridai törvényre, amely megtiltja a szexuális irányultságról és nemi identitásról szóló oktatást az óvodától az általános iskola harmadik osztályáig − mutatnak rá mint az LMBTQ-emberek marginalizálására irányuló erőfeszítések bizonyítékára.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete többször felszólított a homoszexualitást büntethetővé tevő törvények megszüntetésére, mondván, hogy ezek sértik a magánélethez való jogot, diszkriminálnak és megszegik az országok nemzetközi jog szerinti kötelezettségeit, hogy mindenkinek védjék az emberi jogait, függetlenül szexuális irányultságától vagy nemi identitásától.

Ezeket a törvényeket igazságtalannak nyilvánítva Ferenc pápa kijelentette, hogy a katolikus egyház dolgozhat és dolgoznia is kell a megszüntetésükön.

Az anyaszentegyháznak ezt kell tennie

− fogalmazott.

Az egyházfő a Katolikus Egyház Katekizmusát idézte, amikor azt mondta, hogy a melegeket be kell fogadni, tiszteletben kell tartani, és nem szabad őket marginalizálni vagy diszkriminálni.

Mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és Isten úgy szeret minket, amilyenek vagyunk. Azért az erőért, amellyel mindannyian küzdünk a méltóságunkért

− mondta Ferenc pápa az AP-nek nyilatkozva abban a vatikáni szállodában, ahol él.

Az ilyen törvények gyakoriak Afrikában és a Közel-Keleten, ahol vagy a brit gyarmati időkből maradtak meg, vagy az iszlám jog ihlette őket. Egyes katolikus püspökök határozottan kiálltak mellettük, mivel összhangban vannak a Vatikán tanításával, amely a homoszexuális tevékenységet eredendően természetellenesnek tartja, míg mások a törvények hatályon kívül helyezésére szólítottak fel, mert sértik az alapvető emberi méltóságot.

2019-ben Ferenc pápa egy nyilatkozat kiadására készült a homoszexualitás kriminalizálása ellen egy találkozón, amelyet olyan emberi jogi csoportokkal folytatott, amelyek az ilyen törvények és az úgynevezett konverziós terápiák hatásait vizsgálták.

A pápa végül nem találkozott a szervezetek képviselőivel, amelyek ehelyett a Vatikán második számú vezetőjével tárgyaltak, aki megerősítette, „minden emberi személy méltóságát és védelmét az erőszak minden formája ellen”.

Bűn, de nem bűncselekmény

Ferenc pápa kedden azt mondta, hogy a homoszexualitással kapcsolatban különbséget kell tenni bűn és bűncselekmény között.

Homoszexuálisnak lenni nem bűncselekmény. Az igaz, hogy bűn. De különbséget kell tennünk bűn és bűncselekmény között

− mondta.

Az azonban ugyanúgy bűn, ha nem fordulunk könyörülettel egymás iránt

− tette hozzá.

A katolikus tanítás szerint a melegekkel ugyan elfogadóan és tiszteletteljesen kell bánni, a homoszexuális cselekedetek azonban „eredendően természetellenesek”. Ferenc pápa nem változtatta meg ezt a tanítást, de pápaságának egyik jellemzőjévé tette az LMBTQ-közösség felé való közeledést.

2013-ban megkérdezte:

Ki vagyok én, hogy ítélkezzek?

Akkor egy állítólag meleg papról kérdezték. Ezenkívül többször tartott nyilvánosan misét meleg és transznemű emberekből álló gyülekezet előtt. Buenos Aires érsekeként támogatta, hogy jogi védelmet biztosítsanak az azonos nemű pároknak, ami alternatívája a melegházasság jóváhagyásának, amelyet a katolikus tanítás nem fogad el.

(Borítókép: Ferenc pápa szentmisét mutat be a családról szóló szinódus megnyitóján a vatikáni Szent Péter-bazilikában 2015. október 4-én. Fotó: Massimo Valicchia / NurPhoto / Getty Images)