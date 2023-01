Betiltották az indiai miniszterelnökről készült BBC-s dokumentumfilmet

Az MTI beszámolója szerint a BBC India: The Modi Question (India: A Modi-kérdés) címmel készített filmet, amelyben bemutatják a miniszterelnök felemelkedését a Bharatija Dzsanata párton belül, és útját Gudzsarát állam kormányzói székéig, és azt is, hogy milyen szerepet játszhatott a hírhedt gudzsaráti zavargásokban. A brit televízió dokufilmje olyan feljegyzéseket is bemutatott, amelyek szerint Modi magatartását annak idején nyugati diplomaták és a brit kormány is bírálta.

az egyik kormányzati jelentés szerint a gudzsaráti zavargások magukon hordozták „az etnikai tisztogatás minden jegyét”.

Gudzsarátban azután tört ki a zavargás, hogy 59 hindu zarándok meghalt egy felgyújtott vonaton. A tűzvészért az állam muszlim lakosságát okolták, és ezt követően csaknem ezer muszlim halt meg erőszakos cselekményekben.

A Narendra Modi által kormányzott Gudzsarát rendőrségét azzal vádolták, hogy tétlenül nézték az erőszakot, Modit pedig azzal, hogy nem tett eleget a muszlim kisebbség védelme érdekében. Narendra Modi tagadta az ellene felhozott vádakat, az indiai legfelsőbb bíróság pedig 2013-ban kimondta, hogy nincs elegendő bizonyíték a felelősségre vonásához.

Az indiai kormány a szükségállapotra vonatkozó törvényekre hivatkozva betiltotta a BBC kétrészes dokumentumfilmjének bemutatását, valamint a filmmel kapcsolatos rövid videók megosztását az interneten. A dokumentumfilm levetítésének tilalmát bírálták az ellenzéki pártok és jogvédő szervezetek.

Megpróbálták levetíteni, őrizetbe kerültek

A tiltás ellenére India legrangosabb egyetemei közül több helyen is megpróbálták levetíteni a filmet. Szerdán Új-Delhiben, a Dzsámia Millía Iszlámija Egyetemen hallgatók egy csoportja próbálta meg levetíteni a filmet, de nem sikerült, mivel

többtucatnyi, könnygázzal felszerelt rohamrendőr jelent meg az egyetem kapuinál.

A rendőrök összecsaptak a tüntető diákokkal, legalább fél tucat tiltakozót őrizetbe vettek.

Mindeközben a fővárosi Dzsaváharlál Nehru Egyetemen kikapcsolták az áramot és az internetet kedden a tervezett vetítés előtt, de a diákok a Telegram és a WhatsApp üzenetküldő alkalmazáson megosztva a laptopjukon és a telefonjukon részleteket néztek meg a dokumentumfilmből.

A dél-indiai Haidarábádi Egyetemen vizsgálat indult, miután a hét elején diákok egy csoportja levetítette a betiltott dokumentumfilmet. Kerala dél-indiai államban Modi pártjának, a Bháratíja Dzsanatának egyes dolgozói tartottak demonstráció kedden amiatt, hogy ellenzéki pártokkal szövetkezett diákcsoportok a tilalom ellenére levetítették a filmet.

Az indiai külügyminisztérium nemrég közölte, hogy propagandafilmnek tartja az alkotást, amely „egy különösen hiteltelen narratívát” jelenít meg. Ezzel szemben a BBC azt állítja, hogy mindent, ami a kétrészes dokumentumfilmben látható, alaposan megvizsgáltak, és a megjelenés előtt az indiai kormányt is megkérdezték a filmben szereplő állításokról, de megtagadták a válaszadást.

A közösségi médiában sem elérhető

Az indiai kormány kezdeményezte az online közösségi platformoknál is a film eltávolítását. A BBC-nek a Twitter egyik szóvivője közölte, hogy az indiai kormány kérésére, illetve az indiai információs törvény miatt 50 posztot blokkoltak, amelyek a film vetítésére vonatkoztak.

A YouTube viszont épp a BBC kérésére tiltotta le a tartalmat. Mint a BBC egyik szóvivője mondta: arra kérték a platformot, hogy töröljék az illegálisan, jogtalanul feltöltött videókat, ahogy ezt az összes BBC-tartalom esetében teszik.