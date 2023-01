Az oroszok bevetették a félelmetes Terminátorokat

A harctéri jelentések szerint a Nyugati Katonai Körzet drónjai segítettek megtalálni az ukrán katonákat a lövészárkokban. Ezután a Terminátor két 30 milliméteres 2A42-es ágyúval és AG–17-es gránátvetőkkel támadta a kiszolgáltatott ukránokat.

A BMPT Oroszországban kifejlesztett harckocsi-támogató vagy tűztámogató harcjármű. A harckocsik és a gépesítettlövész-csapatok tűztámogatására, elsősorban városi harcra, a csecsenföldi harcok tapasztalata alapján kifejlesztett erős páncélvédettségű harcjármű. Nem hivatalos beceneve a Terminátor.

A jármű több változatban készült, alvázként a kiselejtezett T–72 harckocsik szolgálnak, de ismert T–90 és T–80 alvázra épített változata is. A toronyban nincs kezelőszemélyzet, a legénység mind az öt tagja a páncéltestben helyezkedik el. Az orosz hadseregben 2005 óta alkalmazzák kis mennyiségben.

Légiriadót fújtak Ukrajna-szerte

Amint arról már írtunk percről percre frissülő hírösszefoglalónkban, Ukrajna számos régiójában légiriadót rendeltek el szerda éjjel, miután Vitalij Kim, a mikolajivi terület kormányzója közölte, hogy orosz kamikazedrónok emelkedtek a levegőbe.

Az öngyilkos drónok fenyegetéséről Alekszandr Szenkevics, Mikolajiv polgármestere is beszámolt. Elmondása szerint az ukrán hadsereg iráni gyártmányú Shahedeket észlelt Ukrajna felett, de három orosz Tu–22M3-as bombázó-repülőgépet is jelentettek.

A légiriadót nemcsak a drónok miatt rendelték el, a dnyipropetrovszki és a harkivi régió kormányzója is arra figyelmeztetett, hogy fennáll a rakétatámadás veszélye is. Később két robbanás rázta meg Dnyiprót, majd a kijevi régiót is.

Egy terrorista ország újabb kísérlete, hogy megfélemlítsen bennünket hatalmas rakétacsapással, ismét kudarcot vallott, ahogy hamarosan egész Oroszország esetében is ez lesz a helyzet

– írta közösségi oldalán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, miután Kijevet ismét támadás érte csütörtökön.

(Borítókép: Terminátor 2 harckocsi 2017. szeptember 18-án egy orosz–belorusz hadgyakorlaton. Fotó Vaszilij Maximov / AFP)