Ezért olyan fontosak az amerikai harckocsik Ukrajnának

A harckocsi nehéz páncélzata megvédi a járművet és négyfős személyzetét a kézifegyverek, a lövedékszilánkok és akár még néhány közvetlen találat ellen is. Akár több mint egy méter mély vízen is képes átkelni − írta meg a The Wall Street Journal.

A harckocsizó szakasz alapvető feladata az ellenség megközelítése és megsemmisítése

− olvasható a hadsereg és a tengerészgyalogság harckocsizó-parancsnokai számára készült, 2019-es kiképzési dokumentum felütésében.

A Biden-kormányzat már szerdán bejelentette, hogy több tucat Abrams harckocsit küld Ukrajnába, hogy segítsen a kijevi erőknek visszavenni területeiket az oroszoktól.

A második világháborús harckocsiparancsnokról, Creighton Abrams tábornokról elnevezett első Abrams 1980-ban állt szolgálatba az amerikai hadseregben. Eredetileg a szovjetek elleni harcra szánták, arra az esetre, ha az úgynevezett Fuldai-hágón keresztül a NATO a Varsói Szerződés csapatai ellen megindulnának az NDK irányába, ezután azonban többször is korszerűsítették. Nagyobb ágyút kapott, valamint a páncélzatot, az erőátvitelt és a hajtásláncot is fejlesztették. Az évek során a Pentagon több mint 7000 darabot vásárolt a tankokból különböző konfigurációkban.

Az Abrams először az Öböl-háborúban került bevetésre, ahol a parancsnokok, a legénység és a karbantartók széles körű elismerését nyerte el komoly tűzerejéért, az ellenséges tűzzel szembeni szívósságáért, valamint gyorsaságáért.

A harckocsik segítettek az amerikai hadseregnek az iraki erők legyőzésében a 2003-as iraki invázióban, és támogatták a többek között Fallúdzsában végrehajtott rajtaütéseket és egyéb műveleteket. A harckocsik Afganisztánban is szolgáltak, ahol a hadsereg Military Review című folyóiratának cikke szerint a tengerészgyalogság egyik páncélosszázadának 2011-es bevetésekor mindössze egyetlen darab sérült meg, annak ellenére hogy 19 bombatámadást hajtottak végre ellenük.

Nagyon komoly támogatás kell a működtetésükhöz

A katonák és a hadvezetés azonban mindvégig aggódott a tank óriási üzemanyag-fogyasztása és korlátozott hatótávolsága, valamint a hosszú logisztikai és karbantartási vonal miatt. Többek között ezek miatt vonakodott attól a Pentagon, hogy Ukrajnába küldje őket.

Egy 58 harckocsiból álló zászlóalj fenntartásához több tucat támogató járműre és több száz katonára van szükség. Ezek közé tartozhatnak páncélozott mentőautók, parancsnoki járművek, karbantartó teherautók és a harckocsik elvontatására szolgáló teherautók. A teherautóknak üzemanyagot, lőszert, kenőanyagot, motorolajat, hidraulikafolyadékot és rendkívül nehéz pótalkatrészeket kell szállítaniuk.

Minden, ami ehhez a harckocsihoz kell, nagyon nehéz

− mondta Dan Grazier, a tengerészgyalogság egykori harckocsizótisztje.

Egy harckocsizászlóalj még mindezzel együtt is csak két-három napig képes a terepen lenni egy logisztikai zászlóalj utánpótlása nélkül − mondta Grazier, aki jelenleg a Project on Government Oversight nevű független agytröszt kutatója.

Ha tankokat adunk az ukránoknak, és nem adunk meg nekik mindent, amire szükségük van a logisztikai támogatásukhoz, akkor aligha teszünk nekik szívességet. Rengeteg mindent kell egy tankkal együtt mozgatni, hogy működésben tartsuk

− mondta.

Szerdai bejelentésében Joe Biden közölte, hogy a 31 harckocsi mellé teljes támogatási hátteret és kiképzést is biztosítanak.

(Borítókép: M1 Abrams harckocsi. Fotó: Armin Weigel / picture alliance / Getty Images)