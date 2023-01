Már a munkáltatók is behívókat osztogatnak Ukrajnában

A Jogi Százas ingyenes jogsegélyszervezet beszámolója szerint a munkáltató kötelesek átadni az idézést mind új munkavállaló alkalmazásakor, mind a már nála dolgozóknak. A munkáltatók emellett annak is kötelesek utánajárni, hogy az adott dolgozójuk idejében felkereste-e a katonai toborzóirodát – írja a Kárpáti Igaz Szó.

Amelyik cég nem tesz eleget a rendeletnek, büntetésre számíthat, a bírság összege 5100-8500 hrivnya (átszámítva körülbelül 50-85 ezer forint). A munkaadók ezenfelül kötelesek:

jelentést tenni a katonai biztosnak a katonai nyilvántartásba vétel megsértőiről,

ellenőrizni a katonai nyilvántartási okmányokat (a katonai biztosnál nem nyilvántartott személy alkalmazása nem engedélyezett),

a hadkötelesek felvételét követő öt napon belül személyes katonai nyilvántartásba venni őket, hét napon belül bejelenteni a toborzóirodának az illető kirúgását, felvételét, kérésre tájékoztatást adni az adatairól,

minden év december 1-jéig leadni a toborzóirodának azon polgárok névsorát, akiket katonai nyilvántartásba kell venni.

Erőszakkal hurcolják el a kárpátaljai magyarokat

Az Index az elsők között írta meg, hogy Kárpátalján a háború kitörése óta az eddigi legnagyobb mozgósítási hullámot tapasztalják a határon túli magyarok. A szerkesztőségünkbe eljutott történetek szerint kegyetlenül és erőszakosan történik a sorozás, a felkavaró sztorikat ebben a cikkben gyűjtöttük össze. A témával Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is foglalkozott.

„Az ukránok mellett magyar emberek is halnak meg ebben a háborúban, hiszen a Kárpátalján élő magyarokat is besorozzák az ukrán hadseregbe. Láthattunk néhány felvételt az elmúlt napokban, hogy néha ez milyen brutális módon történik” – többek között erről is beszélt a tárcavezető New York-i útja során.

Az orosz–ukrán háború eseményeit szombaton is folyamatosan nyomon követjük, percről percre frissülő cikkünket itt találja.

(Borítókép: Sean Gallup / Getty Images)