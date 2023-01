Több százan megsérültek az iráni földrengésben, emelkedik a halottak száma

A közepesnél erősebb, 5,6-es magnitúdójú földrengés rázta meg szombaton a török–iráni határ vidékét, az iráni Koj városban több ház megrongálódott – közölte az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Intézet (EMSC) és az iráni média.

Az IRNA iráni hírügynökség szerint a rengés meglehetősen erős volt, és a nyugat-azerbajdzsáni tartomány számos területén érezhető volt, és több városban, köztük a szomszédos Kelet-Azerbajdzsán tartományi fővárosában, Tabrizban is érezték.

Iran ** - At least 2 people killed, more than 100 injured after a 5.9 earthquake hits West Azerbaijan, an emergency official said. pic.twitter.com/QLeglNS3fh