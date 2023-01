Ismét ad vízumot a japánoknak Kína

Kína vasárnaptól ismét biztosít vízumot japánoknak – közölte Kína tokiói nagykövetsége honlapján. A közlemény szerint a japán állampolgárok Kína diplomáciai képviseletein vasárnaptól ismét igényelhetnek rendes vízumokat.

Peking január 10-én függesztette fel a vízumok kiállítását japán és dél-koreai állampolgárok számára, miután Szöul és Tokió is beutazási korlátozásokat vezetett be a legutóbbi kínai koronavírus-hullám miatt. Japán például a Kínából érkező utasoktól indulásuk előtt és érkezésüket követően is negatív koronavírus-teszteredményt követel.

Peking a két ország korlátozó intézkedéseit hátrányos megkülönböztetésnek nevezte – írta az MTI.