Teve keveredett az utcán sétáló emberek közé Kolozsváron

Valaki videót is készített a telefonjával a legelő tevéről, aki vélhetően a cirkuszból szökött meg. Nem ez az első eset, hogy tevét láttak a városban, néhány évvel ezelőtt egy tömbházak között legelésző tevéről készült kép keringett az interneten.

Hasonló furcsaságok Magyarországon is szoktak történni, októberben az Újpest stadionjában például egy ragadozó rohangált a lelátón. Szekszárdon pedig egy kenguru ugrált az utcán pár hónappal korábban. Tavaly júliusban Csepelen is láttak egy kengurut. A rendőrök öt-hat kilométeren keresztül követték a rúgólábú erszényest, mire be tudták terelni egy olyan helyre, ahonnan már nem tudott menekülni, és sérülés nélkül tudták „intézkedés alá vonni”.

Márciusban pedig elkóborolt pingvint fogtak be a zuglói rendőrök és a velük közös szolgálatot ellátó zuglói polgárőrök. Az elkóborolt állatot a járőrök és a polgárőrök épségben előállították lakóhelyére, és átadták a Fővárosi Állat- és Növénykert dolgozóinak.