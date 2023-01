Putyin rakétákkal fenyegette meg Nagy-Britanniát

Az Institute for the Study of War (ISW) legfrissebb jelentése szerint a nyugati nagy hatótávolságú tüzérségi rendszerek, fejlett légvédelmi rendszerek és harckocsik még nem érkeztek meg Ukrajnába, és emiatt az ország nem tudja kihasználni helyzeti előnyét az oroszokkal szemben.

Az ISW azt is megjegyzi, hogy Ukrajnának nincs jelentős hazai hadiipara, amelyhez nyugati támogatás hiányában fordulhatna.

A Nyugat emellett nem vette figyelembe, hogy Ukrajnát a szovjet rendszerekről a nyugati rendszerekre kell átállítani annak érdekében, hogy visszaverjék az oroszok támadásait – jegyzi meg az intézet.