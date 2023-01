Az utcák nagy részéről kitiltanák az autókat London egyik kerületében

Egyedül a mozgássérültek és a mentőszolgálatok számíthatnak kivételre a metrómegállók nélküli Hackney kerületben. Az úgynevezett LTN-ek (Low Traffic Neighbourhood, avagy alacsony forgalmú környék) ellenzői szerint a lezárt utcákról egyszerűen a szomszédos utakra terelik át a forgalmat, ahol így dugók alakulhatnak ki.

A lépés szorgalmazói egy tanulmányra hivatkoznak, amely szerint az LTN-zónák csak minimális mértékben növelték a forgalmat a főutakon. A tanulmányt a Westminster Egyetem készítette egy klímavédelmi civilszervezet segítségével, utóbbi „átütő sikerként” könyvelte el az utcalezárást.

Az InfoRádió londoni tudósítója több LTN-ellenes tüntetőbe is belefutott a városban, ők arra panaszkodtak, hogy az önkormányzatok technikai és jogi trükkökkel figyelmen kívül hagyják a közlekedési korlátozásokról szóló konzultációk eredményét.

A Free Our Streets (Szabadítsátok fel az utcáinkat) kampányszervezet közben azt állítja, Hackney kerület úgy dönt az utcalezárásokról, hogy közben felmérések szerint a helyi lakosok több mint 60 százaléka ellenzi azokat.

Budapest egy része is autómentessé válhat

A Fővárosi Önkormányzat megszüntetné az autóforgalmat a Városligetben. Karácsony Gergely főpolgármester tavaly nyáron arról írt a közösségi médiában, hogy szeretné minél hamarabb kiszorítani az autókat a város szívéből.

Teljesen autómentessé válik a Városliget, lezárják az autóforgalom elől a Kós Károly sétányt és csúcsidőn kívül az Állatkerti körutat is, ezt Vitézy Dávid jelentette be még hónapokkel ezelőtt. Hozzátette, a város ikonikus helyszíne, a Hősök tere is teljesen autómentes lesz, mind a Műcsarnok, mind a Szépművészeti Múzeum előtt.

A helyiek az autómentes Városliget nevű honlapon keresztül fogalmazhatják meg a közlekedésfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó meglátásaikat és igényeiket.

Miközben számtalan témában rendszeres viták alakulnak ki a kormány és a főváros között, vannak olyan célok, amikben teljes a konszenzus a legkülönbözőbb szakmai és politikai szereplők között. Ilyen a Városliget autómentesítése. Annak érdekében, hogy ez minél hamarabb meg tudjon valósulni, elvégezzük a szükséges módosításokat a szabályozásban. Bízunk benne, hogy a Városliget autómentesítése nem esnek a kormányzati megszorítások áldozatául.

– írta posztjában Karácsony Gergely.

(Borítókép: MIGUEL MEDINA / AFP)