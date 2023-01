Az Egyesült Államokban szellőztetné ki a fejét Orbán Viktor szövetségese

Jair Bolsonaro turistavízumot igényelt az Egyesült Államokban – jelentette be hétfőn a volt brazil elnök ügyvédje. Felipe Alexandre szerint a kérelmet még pénteken benyújtották. Hozzátette, hogy a volt államfő az elbírálás idejére az Egyesült Államokban marad.

„Szeretne egy kis időt magára fordítani, kitisztítani a fejét és kiélvezni néhány hónapig a turistáskodást az Egyesült Államokban, mielőtt eldöntené a további lépéseket” – ismertette Alexandre a Reuters hírügynökségnek e-mailben eljuttatott állásfoglalásában. „Rajta múlik, hogy felhasználja-e majd a (turisztikai vízum nyújtotta) teljes hat hónapot” – tette hozzá az ügyvéd.

Elsőként a Financial Times című brit lap jelentett Bolsonaro vízumkérelméről. Az amerikai külügyminisztérium szóvivője a megkeresésekre az ügyben azzal reagált, hogy a vízumokkal kapcsolatos dokumentumok bizalmasak.

Bolsonaro 48 órával mandátuma lejárta és baloldali ellenlábasa, Luiz Inácio Lula da Silva január elsejei hivatalba lépése előtt Floridába utazott. Január 8-án a volt elnök több ezer szimpatizánsa megostromolta a brazil kongresszust, az elnöki palota és a legfelsőbb bíróság fővárosi épületeit, majd behatolva fosztogatni és garázdálkodni kezdett, ezzel tiltakozva a választási eredmények ellen.

A brazil legfelsőbb bíróság jóváhagyta, hogy vizsgálatot indítsanak Bolsonaróval szemben a történtekkel összefüggésben. Nemrég az amerikai képviselőház 41 demokrata párti tagja felkérte Joe Biden amerikai elnököt, hogy működjön együtt a zavargások ügyében indult brazil vizsgálattal, és vonja vissza Bolsonaro egyesült államokbeli tartózkodását lehetővé tévő vízumát.

Feltételezhetően Bolsonaro az állami vezetőknek és diplomatáknak fenntartott, 30 napos ott-tartózkodást lehetővé tevő „A” besorolású vízummal érkezett az országba.

Go Bolsonaro!

Orbán Viktor és Jair Bolsonaro jó kapcsolatot ápol egymással, ezt mi sem mutatja jobban, hogy a magyar miniszterelnök 2018-ban egyike volt azoknak az állami vezetőknek (Marcelo Rebelo de Sousa portugál államfő és Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnök mellett), akik személyesen is részt vettek Bolsonaro elnöki beiktatásán 2018. január 1-jén. A brazil elnök és a magyar kormányfő az oltás kérdésében viszont nagyon nem ért egyet, Bolsonaro ugyanis önmagát már régóta oltásellenesnek vallja, legutóbb például azon háborodott fel, hogy a brazil szakértők azt javasolták, hogy a gyermekeket isoltassák be a koronavírus ellen.

Négy évvel később, a 2022-es brazíliai általános választásokon Orbán Viktor miniszterelnök is beszállt Jair Bolsonaro kampányába, és videóüzenetet küldött a brazil választóknak. A magyar kormányfő akkor úgy fogalmazott, hogy az elmúlt 30 évben sok vezetővel találkozott, de nagyon kevés olyan kiemelkedő elnököt látott, mint Jair Bolsonaro, és úgy véli, hogy a dél-amerikai politikus „a mai progresszív-liberális világuralom mellett is elég bátor volt ahhoz, hogy Brazíliát helyezze mindenek elé és a Jóistent mindannyiunk fölé”.

Sok sikert kívánok önöknek. Go Bolsonaro!

– zárta gondolatait Orbán Viktor. A videót, amelyhez portugál felirat is készült, Bolsonaro a saját közösségi oldalán is megosztotta.

-Meu muito obrigado ao Primeiro-Ministro da Hungria Viktor Orban pelo reconhecimento do trabalho que temos feito para recuperar nossa economia, controlar a inflação, gerar empregos, combater o crime e defender nossos valores. Sigamos no caminho certo rumo a um futuro brilhante!🇧🇷 pic.twitter.com/8VGnqVQZ6G — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 1, 2022

(Borítókép: Jair Bolsonaro 2022. június 20-án. Fotó: Ueslei Marcelino / Reuters)