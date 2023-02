Novák Katalin: Már személyi veszteségeink is vannak a háború miatt

Novák Katalin emlékeztetett: „a két ország közelében dúló orosz-ukrán háború már majdnem egy éve tart, s egyelőre nem látni a béke felé vezető utat. A mielőbbi békekötés a cél, s hogy a háború ne eszkalálódjon, a katonai nyomás pedig ne növekedjen”.

Ukrajnában magyarok és bolgárok is élnek, s már személyi veszteségeink is vannak a háború miatt. A legfontosabb téma tehát az volt, hogy a háborúnak mielőbb véget kell vessünk

– hangsúlyozta.

Novák Katalin a közösségi oldalán is beszámolt a találkozóról, ahol azt írta: „Bennünket, magyarokat és bolgárokat összeköt, hogy hideg fejjel és józan ésszel állunk a térségünket érő kihívások elé”.

A sajtótájékoztatón a köztársasági elnök elmondta, hogy a megbeszélés témája volt a mielőbbi békekötéshez vezető út lehetősége mellett az Ukrajnában élő kisebbségek ügye, Bulgária schengeni csatlakozása, az illegális migráció, energetikai kérdések és a demográfiai válság.

Novák Katalin kiemelte: „Mindent megteszünk, hogy teljes mértékben garantálni tudjuk az Ukrajnában élő kisebbségeink jogait”. Emellett kiemelte, hogy Magyarországon a bolgár kisebbség tagjainak szószólójuk is van a magyar parlamentben.

Illegális migráció

A köztársasági elnök azt is elmondta, hogy hazánk támogatja Bulgária schengeni csatlakozását is, ami szerinte „Európának is érdeke”.

Novák Katalin kiemelte: mind Magyarország, mind Bulgária az EU külső határait védi, ezért mindkettő frontország.

„Egyre nagyobb határainkon az illegális migrációs nyomás, emellett az illegálisan érkezők agresszivitása is növekszik. Ennek megállítása érdekében országaink és Olaszország is határozott fellépést fog tanúsítani” – tette hozzá.

Energetika

Az energetikai kérdésről szólva kifejtette: „Bulgáriának energetikai szempontból jobbak a földrajzi adottságai, könnyebb a hozzáférése az energiahordozókhoz, kisebb a kitettsége másoktól, tengeri kijárattal rendelkezik. Mi nehezebb helyzetben vagyunk, ennek megfelelően keressük a lehetőségeket, amelyek az energiadiverzifikáció irányába mutatnak, az orosz gáztól való függőség csökkentése, majd megszüntetése a cél”.

Majd hozzátette, hogy a nukleáris energia Magyarország és Bulgária számára kiemelt fontosságú, de a török-bolgár-szerb vonalon érkező 3,5 milliárd köbméter gáz biztosítása Bulgária részéről tranzitországként folyamatos, és erre a forrásra komoly szükség van.

Az orosz–ukrán háború eseményeit az Index is folyamatosan követi, csütörtöki élő hírfolyamunk ide kattintva érhető el.