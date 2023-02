Kiszivárgott Trump kampánycsapatának őszödi beszéde

Egy most nyilvánosságra került hangfelvétel megmutatja, hogy Donald Trump volt amerikai elnök kampánycsapata egy kulcsfontosságú csatatérállamban már tisztában volt vele, hogy a demokraták a 2020-as elnökválasztáson legyőzték őket, mégis úgy döntöttek, hogy választási csalásról fognak beszélni − írta meg a The Guardian.

Még amikor elismerték a vereséget, akkor is úgy döntöttek, hogy „szítják a lángot” Trumpnak abban az államban való győzelmét megakadályozó, széles körű csalásról szóló állításokkal, amelyeket végül a választási tisztviselők és a bíróságok többször is cáfoltak.

A 2020. november 5-én, két nappal a választások után készült hangfelvétel akkor került nyilvánosságra, amikor Trump ismét az elnökségre pályázik, miközben továbbra is azt állítja, hogy Joe Biden csalással nyerte meg a választást.

Zárt körben dicsérték a demokraták által elért eredményeket

A wisconsini politikai kommunikációs szakértők az eredményeket értékelő ülésen még dicsérték a demokraták mozgósítási képességét az állam legnagyobb megyéiben, és viccelődtek azon, hogy az afroamerikai szavazókat akarták a maguk oldalára állítani − derül ki az Associated Press által csütörtökön megszerzett felvételből. A hangfelvétel középpontjában Andrew Iverson áll, aki Trump kampányának vezetője volt az államban.

A következő a helyzet: a kommunikációs csapatunk továbbra is szítani fogja a lángot, és terjeszteni fogja, hogy a demokraták megpróbálják elcsalni a választást. Megteszünk mindent, amit kérnek

− mondta Iverson.

Iverson jelenleg a Republikánus Nemzeti Bizottság (RNC) középnyugati regionális igazgatója. A kérdéseket az RNC-hez intézte, amelynek szóvivője, Keith Schipper nem kívánt nyilatkozni.

A felvételt egy volt republikánus kampánytisztviselő készítette, aki részt vett a megbeszélésen. Ő bocsátotta a felvétel másolatát az AP rendelkezésére.

A hangfelvételről szóló kérdésekre válaszolva Steven Cheung, Trump kampánystábjának szóvivője azt mondta, hogy

a 2024-es kampány arra összpontosít, hogy minden államban megmérettessünk, és fölényesen nyerjünk. Ennek köszönhető, hogy Trump elnök nagy különbséggel vezet valamennyi felmérésben.

Wisconsin állam nagy szerepet játszott Trump 2016-os győzelmében, és kampánystábja keményen küzdött azért, hogy 2020-ban is megtartsa a billegő államot, de Biden közel 21 ezer szavazattal megelőzte. Az eredmény az után is megállt, hogy független szervezetek és a pártok is végeztek ellenőrzéseket és felülvizsgálatokat, valamint újraszámlálták a szavazatokat az állam két legnagyobb megyéjében.

Két nappal a választás után a republikánus kampánystáb találkozóján szó sem esett arról, hogy Trump megnyerte volna az államot. Ehelyett Iverson a párt erőfeszítéseit dicsérte, miközben elismerte, hogy Trump vereséget szenvedett az államban.

Több szavazatot kaptunk, mint bármely más republikánus kampányokban Wisconsin történetében. Mondjatok, amit akartok, mi elhoztuk a republikánusokat szavazni. A demokraták azonban 20 ezerrel többet kaptak, mint mi, Dane megyéből, Milwaukee-ból, Green Bayből. Sokat lehet tanulni ebből a kampányból

− mondta Iverson.

A felvétel bemutatja, hogy mit tudtak a republikánus tisztségviselők a választási eredményekről valójában, és mit mondtak a nyilvánosság előtt. Trumpnak a saját igazságügyi minisztere azt mondta, hogy nincs jele széles körű csalásnak, és a saját kormányzatán belül is sokan azt mondták a volt elnöknek, hogy nincs alapja a csalásról vagy manipulációról szóló különböző állításoknak − ezeket a megjegyzéseket Trump többször is figyelmen kívül hagyta.

Perek tucatjait indították

A választást követő hetekben Trump és szövetségesei perek tucatjait indították, és nyomást gyakoroltak a választási tisztviselőkre, hogy megpróbálják megváltoztatni a választók döntését és Trumpot hivatalban tartani.

Egy ponton a wisconsini kampányszakértők azon az üzeneten nevetnek, hogy „több fekete hangra van szükség Trump mellett”. Iverson utal az afroamerikai szavazókkal való kapcsolatfelvételre tett erőfeszítéseikre is.

Beszéltünk valaha egyáltalán feketékkel? Hát nem hiszem

− mondta, nevetést kiváltva a teremben ülőkből.

Az Iversonnal készült felvételen szereplő másik beszélőt a forrás Clayton Hensonként említi. Henson akkoriban az RNC regionális igazgatója volt, aki Wisconsinért és más középnyugati államokért felelt.

Henson kifejezetten a demokrata szavazók részvételi arányára és a Dane megyében − amelyhez az állam fővárosa, Madison is tartozik − elért erős eredményekre utalt.

Le a kalappal az előtt, amit Dane megyében csináltak. Ezt azért tiszteletben kell tartani. Pár év múlva ismét lesznek választások. Szóval emlékezzetek a leckékre, amiket megtanultatok, és álljatok készen arra, hogy majd visszavágjatok

− mondta Henson.

Henson nem kívánt nyilatkozni a kérdésben.

(Borítókép: Donald Trump 2020. november 26-án. Fotó: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images / AFP)