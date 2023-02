Ilyen fagyhullám emberemlékezet óta nem pusztított Észak-Amerikában

Az Amerikai Meteorológiai Szolgálat (NWS) szerint voltak olyan periódusok, amikor New Hampshire államban a Washington-hegyen mínusz 77 fokot rögzítettek a hőmérők. Ilyet korábban még sohasem mértek. Később mínusz 40 fok körül állapodott meg a hőmérséklet.

A hatóságok arra szólították fel az embereket, hogy ne menjenek ki a szabadba, mert akár 10 perc alatt is komoly fagyási sérüléseket szenvedhetnek. A hideghullám által érintett területeken mintegy 100 millióan élnek.

Talán az 1980-as évek óta nem okozott ilyen brutálisan alacsony hőérzetet a rekord hideg, amely nagyon erős széllel társult, elsősorban Maine államban, illetve Quebec-ben és Kanada keleti térségeiben. Az energiaszolgáltatók történelmi mértékű terhelést várnak a rendszerektől a hétvégén.

Bostonban fagyriadó van érvényben, az iskolák bezártak, csakúgy, mint a szomszédos Worcesterben és Buffalóban. New York Cityben mínusz 23 fok volt, a melegedőket megnyitották, hogy ne fagyjanak meg a hajléktalanok. De nem úszták meg a hideget a középnyugati államok sem.

6 A Michigan-tóból kicsapó hullámok jéggé fagynak a parton Chicago belvárosában 2023. február 3-án Galéria: Ilyen hideghullám emberemlékezet óta nem pusztított Észak-Amerikában (Fotó: Kiichiro Sato / AP / MTI)

Kanadát is megütötte a fagyhullám

Kanada egyes részein is rekord hidegek voltak, volt ahol a hőmérők mínusz 50 fokot mutattak. Viszont az előrejelzések szerint a hétvégén már enyhül az idő. Az ok pedig egy váratlanul betört északi sarki front volt, amely komolyan érintette Manitobát, Ontariót, Quebec-et és az Egyesült Államok északkeleti részét.

Torontóban a hőérzet péntek este mínusz 29 fok volt.

A csapás alig néhány nappal azután érkezett, hogy jégvihar csapott le Texasra, ahol csak most, a hétvégén kezd nulla fok fölé emelkedni a hőmérséklet. A pusztításban 11 ember vesztette életét és még most is több mint negyedmillió háztartásban nincs áram Texasban, Arkansasban, Mississippiben, Tennessee-ben és New Yorkban.

(Borítókép: Járókelők a New York-i Times Square-en 2023. február 3-án. Fotó: MTI / EPA / Justin Lane)