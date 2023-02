Becsületgyilkosság: a saját apja végzett egy fiatal youtuberrel

A saját apja ölt meg egy 22 éves iraki nőt, akinek a YouTube-on is sok követője volt. Az apa arra hivatkozott, hogy a lánya szégyent hozott a családra. Az eset közfelháborodást váltott ki Irakban.

Az iraki belügyminisztérium közleménye szerint a fiatalt lány, Tiba al-Alit január 31-én lett úgynevezett „becsületgyilkosság” áldozata, miután hazatért a családjához külföldről. A saját apja ölte meg az ország déli felén található Dívánijja tartományban, a férfi később ezt be is vallotta a rendőröknek.

Kifo cha nyota wa YouTube mikononi mwa babake kimezua hasira nchini Iraq, huku mauaji yanayoitwa "heshima" yakiendelea katika nchi hiyo ya kihafidhina.

Tiba al-Ali, 22, aliuawa na babake tarehe 31 Januari katika jimbo la kusini la Diwaniya. ℹ️AFP pic.twitter.com/jWvdOMwOKM — Jambo TV (@Jambotv_) February 4, 2023

A belügyminisztérium azt is közölte, hogy a gyilkosság előtt az iraki rendőrség próbált meg közvetíteni a lány és a rokonai között egy családi vitában (azt nem fejtették ki, hogy ez milyen természetű volt). A The Guardian viszont úgy tudja, hogy a fiatal nő évek óta élt a családjától távol Törökországban. Ezen kívül a YouTube-on is volt egy tízezres nagyságrendű követőtábora, napról napra töltött fel videókat az életéről, valamint a vőlegényéről. Ez volt az, amivel édesapja szerint szégyent hozott a családra.

Egy rendőrségi forrás szerint a Tiba al-Alit még gyerekként, 2017-ben utazott Törökországba a családjával, és akkor úgy döntött, hogy nem tér haza velük együtt, azóta élt az országban. Hanaa Edwar jogvédő aktivista azt mondta erről az AFP hírügynökségnek:

egy hangfelvételen hallható, amint a lány BEVALLOTTA, HOGY AZÉRT HAGYTA EL A CSALÁDJÁT, MERT AZ EGYIK TESTVÉRE SZEXUÁLISAN ZAKLATTA ŐT.

Irakban nagy felháborodást okozott a fiatal youtuber halála, és a közösségi médiában tüntetést szerveznek vasárnapra Bagdadba, azt követelve, hogy a kormányzat szolgáltasson igazságot a gyilkosság miatt.

Az Amnesty International nevű nemzetközi jogvédő szervezet elítélte a „brutális” gyilkosságot, és felhívták a figyelmet arra, hogy az iraki büntetőtörvénykönyv továbbra sem lép fel kellő szigorral a „becsületgyilkosságok” esetén. A szervezetnek a közel-keleti térségért is felelős igazgatóhelyettese azt mondta: amíg az iraki kormányzat nem fogad el új törvényt a nők és lányok védelmében, addig bármikor lehetnek ilyen esetek.